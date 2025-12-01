'Brilla' México como principal productor de plata en el mundo

México está brillando en lo alto al colocarse como el principal productor de plata a nivel mundial.

Así lo arroja una encuesta reciente en donde se observa el potencial del país dentro de este tema.

Los números muestran que México lidera el ranking al registrar una producción anual de 202.2 millones de onzas de dicho metal, lo que representa casi una cuarta parte del suministro a escala global.

Expertos destacan además que la plata es un material esencial para la industria electrónica, lo que ha provocado una aceleración en la demanda mundial de este metal.

En 2020, la producción fue de 180.2 millones de onzas, según la Cámara Minera de México (Camimex), lo que muestra un incremento de 12% ese año a la fecha.

La plata se extrae principalmente de minerales de cobre, cobre-níquel, oro, plomo y plomo-zinc.

Los principales estados productores de plata en México son Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa.

La Encuesta Mundial de Plata de Metal Focus refiere que, después de México, el segundo lugar lo ocupa China con 109.3 millones de onzas, y el tercero, Perú con 107.1 millones de onzas.

Posteriormente, en la cuarta posición como productor de lata se encuentra Chile con 52.0 millones de onzas y en quinto Bolivia con 42.6 millones de onzas.

En el listado también destaca Polonia con 42.5 millones de onzas de producción, seguida de Rusia con 39.8 millones de onzas al año y Australia con 34.4 millones de onzas de ese metal.

El top ten de los principales productores lo complementan Estados Unidos y Argentina, que de acuerdo con la mencionada encuesta reportan 32.0 y 26.0 millones de onzas, respectivamente.

Cabe señalar que la producción mundial de plata en 2024 fue de aproximadamente 819.7 millones de onzas.

¿En qué aplicaciones o qué usos se dan a la plata?

Joyería: Por su brillo y trabajabilidad.

Industria química: Se usa en procesos químicos y como catalizador.

Industria eléctrica: Como conductor en circuitos y componentes.

Tecnología: Para la fabricación de celdas solares, baterías y otros dispositivos electrónicos.

Medicina: En aplicaciones antibacterianas y como metal de contacto en dispositivos médicos.

Industria fotográfica: En el desarrollo de películas y papeles fotográficos.

Comentarios