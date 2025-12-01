Cerrar X
finanzas_peso_5780284eae
Finanzas

'Brilla' México como principal productor de plata en el mundo

Los principales estados productores de este metal son Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila y Guanajuato, entre otros

  • 01
  • Diciembre
    2025

México está brillando en lo alto al colocarse como el principal productor de plata a nivel mundial. 

Así lo arroja una encuesta reciente en donde se observa el potencial del país dentro de este tema. 

Los números muestran que México lidera el ranking al registrar una producción anual de 202.2 millones de onzas de dicho metal, lo que representa casi una cuarta parte del suministro a escala global. 

Expertos destacan además que la plata es un material esencial para la industria electrónica, lo que ha provocado una aceleración en la demanda mundial de este metal. 

En 2020, la producción fue de 180.2 millones de onzas, según la Cámara Minera de México (Camimex), lo que muestra un incremento de 12% ese año a la fecha. 

La plata se extrae principalmente de minerales de cobre, cobre-níquel, oro, plomo y plomo-zinc. 

Los principales estados productores de plata en México son Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa. 

La Encuesta Mundial de Plata de Metal Focus refiere que, después de México, el segundo lugar lo ocupa China con 109.3 millones de onzas, y el tercero, Perú con 107.1 millones de onzas. 

Posteriormente, en la cuarta posición como productor de lata se encuentra Chile con 52.0 millones de onzas y en quinto Bolivia con 42.6 millones de onzas. 

En el listado también destaca Polonia con 42.5 millones de onzas de producción, seguida de Rusia con 39.8 millones de onzas al año y Australia con 34.4 millones de onzas de ese metal. 

El top ten de los principales productores lo complementan Estados Unidos y Argentina, que de acuerdo con la mencionada encuesta reportan 32.0 y 26.0 millones de onzas, respectivamente. 

Cabe señalar que la producción mundial de plata en 2024 fue de aproximadamente 819.7 millones de onzas.

¿En qué aplicaciones o qué usos se dan a la plata?

  • Joyería: Por su brillo y trabajabilidad. 
  • Industria química: Se usa en procesos químicos y como catalizador. 
  • Industria eléctrica: Como conductor en circuitos y componentes. 
  • Tecnología: Para la fabricación de celdas solares, baterías y otros dispositivos electrónicos. 
  • Medicina: En aplicaciones antibacterianas y como metal de contacto en dispositivos médicos. 
  • Industria fotográfica: En el desarrollo de películas y papeles fotográficos.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_9d15e34e58
Contienden 43 funcionarios por Fiscalía General de la República
229_A7231_894654ff8f
IMSS estrena CyberKnife y moderniza tratamiento contra el cáncer
sheinbaum_singapur_1bb4ad59b4
México formalizará apertura de embajada de Singapur
publicidad

Últimas Noticias

cnne_937045_asamblea_nacional_venezuela_comision_a3b98475fe
Asamblea de Venezuela aplaza debate sobre ataques de EUA
EH_COLLAGE_9d15e34e58
Contienden 43 funcionarios por Fiscalía General de la República
EH_COLLAGE_2025_12_01_T132005_308_a3c730adae
FGR obtiene 66 años de prisión contra banda de asaltantes
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×