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Finanzas

Logra peso apreciación no vista desde abril del 2025

El petróleo WTI inició la sesión cotizando en $92.32 dólares por barril, con una pérdida de 18.26%, ubicándose por debajo de los $100 dólares por barril

  • 08
  • Abril
    2026

El peso mexicano arrancó la jornada de este miércoles logrando una apreciación no vista desde abril del 2025, luego de que ayer se diera tregua por dos semanas a la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con analistas, el peso inició la sesión con una apreciación de 1.65% o $29.2 centavos, cotizando alrededor de $17.41 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de $17.76 y un mínimo de $17.35 pesos por dólar.

Con este nivel, el peso mexicano tuvo su mayor ganancia desde el 09 de abril de 2025, cuando Donald Trump anunció una pausa a los aranceles recíprocos más elevados, que habían sido dados a conocer el “Día de la Liberación”.

En este contexto, el dólar hoy inicia con un retroceso de 0.91%, de acuerdo con el índice ponderado.

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En la canasta amplia de principales cruces, las más apreciadas son el rand sudafricano con 2.94%, el peso chileno con 2.88%, la corona sueca con 2.71%, el florín húngaro con 2.26%, el dólar neozelandés con 1.92%, el won surcoreano con 1.77%, el shekel israelí con 1.72% y el peso mexicano con 1.65 por ciento.

Y el petróleo arranca perdiendo 18%

En el mercado de materias primas se observan fuertes correcciones a la baja en los precios energéticos.

El petróleo WTI inició la sesión cotizando en $92.32 dólares por barril, con una pérdida de 18.26%, ubicándose por debajo de los $100 dólares por barril por primera vez desde el 27 de marzo, cuando el precio se desplomó 24.56%.

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El petróleo Brent inició cotizando en $91.30 dólares por barril, con una caída de 16.45 por ciento. Sin embargo, aún acumula un avance de 26.30% desde el inicio del conflicto.


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