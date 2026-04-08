Logra peso apreciación no vista desde abril del 2025

El peso mexicano arrancó la jornada de este miércoles logrando una apreciación no vista desde abril del 2025, luego de que ayer se diera tregua por dos semanas a la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con analistas, el peso inició la sesión con una apreciación de 1.65% o $29.2 centavos, cotizando alrededor de $17.41 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de $17.76 y un mínimo de $17.35 pesos por dólar.

Con este nivel, el peso mexicano tuvo su mayor ganancia desde el 09 de abril de 2025, cuando Donald Trump anunció una pausa a los aranceles recíprocos más elevados, que habían sido dados a conocer el “Día de la Liberación”.

En este contexto, el dólar hoy inicia con un retroceso de 0.91%, de acuerdo con el índice ponderado.

En la canasta amplia de principales cruces, las más apreciadas son el rand sudafricano con 2.94%, el peso chileno con 2.88%, la corona sueca con 2.71%, el florín húngaro con 2.26%, el dólar neozelandés con 1.92%, el won surcoreano con 1.77%, el shekel israelí con 1.72% y el peso mexicano con 1.65 por ciento.

Y el petróleo arranca perdiendo 18%

En el mercado de materias primas se observan fuertes correcciones a la baja en los precios energéticos.

El petróleo WTI inició la sesión cotizando en $92.32 dólares por barril, con una pérdida de 18.26%, ubicándose por debajo de los $100 dólares por barril por primera vez desde el 27 de marzo, cuando el precio se desplomó 24.56%.

El petróleo Brent inició cotizando en $91.30 dólares por barril, con una caída de 16.45 por ciento. Sin embargo, aún acumula un avance de 26.30% desde el inicio del conflicto.

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