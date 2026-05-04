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Finanzas

Se reactiva el estímulo para la gasolina premium

La federación busca contener las alzas tras el encarecimiento del crudo por el conflicto en Medio Oriente, por lo que ajustó apoyos a los combustibles

  • 04
  • Mayo
    2026

Tras una semana marcada por el repunte de las presiones en los mercados energéticos, derivados del conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó los estímulos a las gasolinas para contener alzas en los precios al consumidor.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia elevó el estímulo para la gasolina regular y reactivó el del combustible premium; sin embargo, redujo el del diésel, insumo clave para el transporte de mercancías. 

De esta manera, para el periodo que comprende del 2 al 8 de mayo, Hacienda otorgará un estímulo de 60.76% al diésel, de 38.08% a la gasolina regular, la de mayor consumo en el país, y de 26.53% a la gasolina premium. 

En el caso del diésel, el gobierno cubrirá $4.4741 pesos, mientras que los consumidores pagarán $2.8893 pesos por litro. 

Para la gasolina regular, el apoyo será de $2.5517 pesos y los automovilistas desembolsarán $4.1484 pesos por litro. 

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En el caso de la gasolina de alto octanaje, la premium, el estímulo será de $1.5012 pesos, por lo que los consumidores pagarán $4.1567 pesos por litro. 

El ajuste en los estímulos ocurre en un contexto de renovadas presiones en los mercados energéticos internacionales, donde el precio del petróleo alcanzó en la semana pasada su nivel más alto desde 2022, con el crudo Brent por encima de los $119 dólares por barril. 

El repunte responde a la escalada del conflicto en Medio Oriente y al temor de afectaciones en el suministro global, particularmente por el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita cerca de 20% del petróleo que se consume a nivel mundial.


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