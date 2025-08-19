México triplica sus compras de maíz a Estados Unidos

La producción de maíz en México se encuentra agudizándose, y muestra de ello es que sus importaciones siguen al alza, principalmente desde Estados Unidos, en donde incluso ya llegan a triplicarse con relación al año pasado.

Los números muestran que entre enero y julio de 2025, el país importó 27.9 millones de toneladas de granos y oleaginosas, lo que representa un incremento de 0.1%, con respecto al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, un punto relevante es que el maíz blanco comprado principalmente a Estados Unidos, para consumo humano, triplicó su volumen en lo que va de 2025 al sumar 658,000 toneladas.

Esto ocurre en un contexto en donde la producción de maíz en México alcanzó 27 millones de toneladas en 2024, colocándose por debajo de los 27.5 millones de toneladas de un año atrás.

La proyección para este año no es del todo alentadora, ya que, de acuerdo con datos publicados por FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, Ganadería y Avicultura) con información de SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera) y SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), se espera que se ubique en 21.5 millones de toneladas, una baja de 20 por ciento.

Expertos afirman que los agricultores locales se ven afectados por la falta de programas de administración de riesgos y de esquemas de comercialización, y este escenario también ha originado un desplome del precio del maíz blanco y amarillo producido en México.

Mientras tanto, de acuerdo con reportes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la cosecha 2025-2026 de maíz en los campos de la Unión Americana alcanzará 425 millones de toneladas, la mayor en su historia, con rendimientos récord impulsados por el uso de semillas genéticamente modificadas resistentes a sequías y con menor necesidad de herbicidas e insecticidas.

Paralelo a lo que ya ocurre con el maíz, además se observa que el sorgo rompió su récord histórico con 518,000 toneladas, la pasta de soya alcanzó su máximo histórico, al incrementar 14.3%, y la avena tuvo un aumento de 6.2%, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Dicho organismo dijo que el uso de transgénicos se suma a una política de apoyo con precios mínimos y seguros de rentabilidad que brinda certidumbre a los agricultores estadounidenses.

Comentarios