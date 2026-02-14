Podcast
Nuevo León

Samuel García pide consenso por paquete fiscal

El gobernador pidió a diputados actuar con “altura de miras” en el paquete fiscal y propuso 10% de financiamiento frente al 15% permitido

  • 14
  • Febrero
    2026

El gobernador de Samuel García hizo un llamado a las y los diputados locales a actuar con “altura de miras” ante la discusión del paquete fiscal, al señalar que el Estado se encuentra en una oportunidad clave para fortalecer sus finanzas y mejorar el presupuesto para Nuevo León.

El mandatario estatal afirmó que actualmente Nuevo León cuenta con presupuesto, pero subrayó que este podría ser mejor dependiendo de las decisiones que tome el Congreso.

“Estamos en la oportunidad de un paquete fiscal y lo que ellos decidan, vamos a estar muy atentos”, expresó, al dejar claro que la determinación final recaerá en el Poder Legislativo.

Samuel explicó que el Estado tiene la posibilidad de solicitar hasta un 15 % en financiamiento; sin embargo, indicó que ya se planteó al Congreso un punto medio del 10%, en busca de consenso. 

Esta postura surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara recientemente que se estaba solicitando un nivel elevado de deuda, comentario al que el gobernador respondió ajustando la propuesta y reiterando que estarán atentos a lo que finalmente decidan las y los diputados.


