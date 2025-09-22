NL y Texas alistan electro ruta de transporte de carga

El gobierno estatal anunció el inicio de un proyecto de electro ruta binacional de transporte de carga, que conectará Monterrey con Laredo en conjunto con la empresa Green Space E-Mobility.

De acuerdo con la compañía, se trata de la primera ruta binacional en su tipo en América, basada en tractocamiones eléctricos de última generación y en la instalación de electrolineras estratégicamente distribuidas.

La idea de la ruta sería de Laredo, Texas, a Monterrey, con el objetivo de ampliarla a Dallas y siempre cruzando por el Puerto Fronterizo Nuevo León-Laredo y utilizando la carretera La Gloria-Colombia.

“Con nuestra frontera Nuevo León-Laredo, Texas, como nexo y epicentro de esto, se busca conectar los dos más importantes polos de desarrollo económico de México y Estados Unidos, Monterrey y Dallas, consolidando la región Nuevo León-Texas como la mejor región para hacer negocios de América”, indicó Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario.

Por su parte, Horacio de la Torre, gerente general de Green Space E-Mobility USA, comentó que “estamos apostando por las ventajas y oportunidades logísticas del Puerto Fronterizo Nuevo León-Laredo y de Nuevo León, como columnas vertebrales de este Corredor Verde de Electromovilidad”.

La base del proyecto es el tractocamión marca Windrose, una unidad de última generación con ventajas únicas a nivel mundial, como autonomía de larga distancia, sistema de carga ultrarrápida, alto rendimiento y potencia, costos operativos reducidos y reducción de emisiones contaminantes, entre otras.

“Iniciamos con las primeras cinco unidades este noviembre”, precisó De la Torre.

Todo esto no solo es para el bien del planeta, también es una opción económicamente muy favorable para las empresas que opten por transportar su mercancía en esta modalidad verde de carga, añadió el directivo.

Por su parte, González detalló que, entre otros temas, el gobierno de Nuevo León además colaborará en la agilización de los trámites y la definición de la ubicación, en nuestro estado, de las electrolineras que forman parte del proyecto.

“Se vienen electrolineras, instaladas muy estratégicamente, y vamos a estar ayudando, escogiendo los puntos clave que faciliten a la carga surtirse de energía”, expuso.

El proyecto forma parte de la agenda verde del gobernador Samuel García.

“Lo que queremos es que haya más movilidad entre Monterrey y Dallas”, subrayó.

“Y qué mejor que el epicentro, que es Laredo, Texas, sea el principal actor clave para poder detonar esa movilidad eléctrica binacional”, puntualizó el funcionario estatal.

Comentarios