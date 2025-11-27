Cerrar X
Nuevo León

Apoyan a ciudadanos con módulos de atención en Guadalupe

Representantes de diversas dependencias efectuaron recorridos para escuchar las peticiones brindadas por cada uno de los habitantes de la localidad

  • 27
  • Noviembre
    2025

El Gabinete de Riqueza Sostenible brindó este jueves a los ciudadanos de Guadalupe los beneficios de la estrategia "Ayudamos", con el objetivo de apoyar a los ciudadanos con programas y servicios del Gobierno Estatal.

De forma simultánea, se llevaron a cabo recorridos casa por casa, donde representantes de diversas dependencias escucharon las peticiones de los vecinos de la colonia Camino Real.

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Federico Rojas, estos recorridos son fructíferos debido a que buscan atender las necesidades de los habitantes con la mayor prontitud posible.

“Estos recorridos han sido muy productivos pues los vecinos nos confían sus necesidades a nosotros como servidores públicos y nosotros buscamos resolver sus peticiones a la brevedad. Hemos tenido un gran apoyo por parte de las dependencias y organismos participantes, con los cuales hemos atendido y resuelto las solicitudes de muchos vecinos”, expresó el titular.

Como parte de la estrategia, también se instalaron módulos de atención en la Escuela Primaria Alfonso Treviño Treviño, donde se brindó asesoría y convenios con diversas instituciones como: 

  • Bolsa de empleo
  • Cursos y capacitaciones
  • Defensa al trabajador
  • Becas para estudiar inglés
  • Descarga de app Urbani
  • Convenios y descuentos con Agua y Drenaje de Monterrey
  • Apoyo a PYMES
  • Denuncia de maltrato animal
  • Soluciones habitacionales a través del impulso de la construcción de viviendasnuevas.
  • Mejora de hogares.

Se anunció que estos servicios se brindarán en un horario de 18:00 a 20:30 horas.


