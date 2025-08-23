Nombran a Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la CNBV

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que Ángel Cabrera Mendoza asumirá la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir del 1 de septiembre de 2025, en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez, quien ocupó el cargo desde el 10 de noviembre de 2021.

Cabrera Mendoza cuenta con una destacada trayectoria en la Administración Pública Federal y en el sector de regulación financiera, habiendo ocupado cargos de alto nivel en áreas como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Subsecretaría de Egresos.

Su experiencia en materia financiera y regulatoria lo posiciona como un perfil idóneo para liderar las funciones de la CNBV, incluyendo la emisión de normatividad, la supervisión del sistema financiero y el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Entre sus responsabilidades, Cabrera Mendoza trabajará en el fortalecimiento de un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, atendiendo las necesidades de los usuarios y enfrentando retos como la innovación tecnológica, la transformación de los mercados, la prevención de lavado de dinero y la preservación de la confianza del público en las instituciones financieras.

Con este nombramiento, la SHCP y la CNBV reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal.

