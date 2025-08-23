Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_23_T095811_025_b0ba0e0f0e
Finanzas

Nombran a Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la CNBV

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que Ángel Cabrera Mendoza asumirá la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

  • 23
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que Ángel Cabrera Mendoza asumirá la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir del 1 de septiembre de 2025, en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez, quien ocupó el cargo desde el 10 de noviembre de 2021.

Cabrera Mendoza cuenta con una destacada trayectoria en la Administración Pública Federal y en el sector de regulación financiera, habiendo ocupado cargos de alto nivel en áreas como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Subsecretaría de Egresos.

Su experiencia en materia financiera y regulatoria lo posiciona como un perfil idóneo para liderar las funciones de la CNBV, incluyendo la emisión de normatividad, la supervisión del sistema financiero y el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Entre sus responsabilidades, Cabrera Mendoza trabajará en el fortalecimiento de un sistema financiero sólido, moderno e incluyente, atendiendo las necesidades de los usuarios y enfrentando retos como la innovación tecnológica, la transformación de los mercados, la prevención de lavado de dinero y la preservación de la confianza del público en las instituciones financieras.

Con este nombramiento, la SHCP y la CNBV reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_996eb03460
Localizan cuerpo en el lecho del río Santa Catarina, en Juárez
d041cceb_7493_40bf_bad8_d4d8efb3274f_7aafd79ed7
Revisión del T-MEC iniciará en septiembre: Marcelo Ebrard
Whats_App_Image_2025_08_04_at_5_55_49_PM_aa1cf1b848
Inauguran extensión de la Preparatoria 15 de la UANL en Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

Hallan_tres_hermanas_muertas_en_un_bote_migrante_del_Mediterraneo_b05e987362
Hallan tres hermanas muertas en un bote migrante del Mediterráneo
Jerry_Adler_estrella_de_The_Sopranos_muere_a_los_96_anos_9008f198d8
Jerry Adler, estrella de 'The Sopranos' muere a los 96 años
0_D6_A6424_4687d6528a
Sultanes aplasta 11-1 a Tecos y está cerca de la Final de Zona
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
publicidad
×