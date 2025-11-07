Cerrar X
IMG_20251107_121212_963_a76d120e4e
Finanzas

Nuevo León consolida liderazgo automotriz nacional

Este sector sostiene dinamismo propio pese a la caída nacional, fortaleciendo empleos, manufactura avanzada, desarrollo regional y exportaciones sólidas.

  • 07
  • Noviembre
    2025

De acuerdo con datos del INEGI, Nuevo León mantiene un sólido desempeño en el sector automotriz, con un crecimiento de 7.0% en las exportaciones y 7.5% en la producción de vehículos ligeros entre enero y octubre de 2025, respecto al mismo periodo de 2024.

Este comportamiento contrasta con el panorama nacional, donde se reportaron caídas de 1.5% en exportaciones y 0.7% en producción. Para la Secretaría de Economía estatal, estas cifras reafirman la competitividad de Nuevo León como uno de los principales motores automotrices del país.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, destacó que los resultados reflejan confianza empresarial, integración productiva y eficiencia de la cadena local.

“Nuevo León sigue siendo un referente nacional en manufactura avanzada y exportaciones automotrices. El talento de nuestra gente, la calidad de los procesos y la fortaleza de nuestra proveeduría hacen posible que sigamos creciendo incluso en contextos internacionales complejos”, señaló.

IMG_20251107_121208_760.JPG

Durante octubre de 2025, las exportaciones estatales de vehículos ligeros aumentaron 0.4% respecto al mismo mes de 2024, con un acumulado de 183,194 unidades exportadas en el año. En el mismo lapso, la producción alcanzó 242,930 unidades.

“Estos datos confirman que la política industrial de Nuevo León está funcionando; apostamos por sectores estratégicos, innovación tecnológica y un entorno de certidumbre para la inversión”, añadió Rocha Nieto.

El crecimiento sostenido de este sector refuerza la vocación manufacturera de Nuevo León y su papel como pilar regional, con beneficios directos en empleo, productividad y exportaciones. La colaboración entre cámaras, clústeres y grandes empleadores ha contribuido a impulsar un modelo de movilidad inteligente, mayor conectividad y desarrollo urbano sostenible.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_21_a5ef600cc6
Ciudadanos respaldan registro de deudores alimentarios
image00001_9f749a42ea
Presentan acciones para proteger a NL durante temporada invernal
Whats_App_Image_2025_11_07_at_5_51_21_PM_c5b8eba157
Ganaderos de NL exigen coordinación para exportar de nuevo a EUA
publicidad

Últimas Noticias

05_0c36a403f0
IMSS vive su mejor etapa: Zoé Robledo, director del Seguro Social
AP_25312106329471_f3758c8eb0
Príncipe Enrique se disculpa con Canadá por usar gorra de Dodgers
INFO_7_UNA_FOTO_24_eaa4a107de
Mexicanos brillan con nominaciones rumbo a los Premios Grammy
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×