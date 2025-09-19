Pacta IP en México dará mayor impulso e inversiones con Canadá

El sector privado de México se comprometió a brindar un mayor impulso al comercio y a las inversiones con Canadá, con el objetivo de reforzar el plan de consolidar a América del Norte como la región más competitiva del mundo.

Tras participar en un encuentro encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó que en esta reunión se reafirmó el interés del sector privado mexicano por fortalecer la relación bilateral.

Recordó que, a solo un día de haberse iniciado las consultas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), resulta fundamental que junto a la parte canadiense se busque dar un mayor empuje al comercio y a la inversión entre ambos países, ya que únicamente de esa manera se logrará que la región sea más “competitiva y próspera”.

En este marco, Carney subrayó que América del Norte es actualmente la región más competitiva del mundo y que existen diversas razones para pensar que puede afianzarse aún más mediante una mayor colaboración e integración de los tres países.

“Vamos a abrir nuevas oportunidades para la inversión comercial, desde la energía hasta la agricultura y la industria aeroespacial. Vamos a colaborar de manera bilateral, junto con Estados Unidos, para reforzar las bases angulares de nuestra cooperación, incluida la cooperación regulatoria, con la idea de garantizar que América del Norte siga siendo la región más competitiva de todo el mundo”, enfatizó Carney.

Adelantó que, incluso en el sector agrícola, habrá visitas relevantes de autoridades canadienses durante los próximos meses.

Cabe mencionar que la segunda parte de la agenda de actividades de Carney contempló una reunión con empresarios de compañías mexicanas y canadienses, la cual estuvo encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.