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Finanzas

Petróleo sube 7.13% tras bloqueo de Trump en estrecho de Ormuz

El petróleo sube con fuerza después de que este fin de semana las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no lograran concretarse

  • 13
  • Abril
    2026

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la semana con un alza del 7.13% al alcanzar los 103.48 dólares por barril tras el bloqueo del estrecho de Ormuz instado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bolsas europeas se estabilizan en leves subidas

En el corte 10:00 horas, la bolsa europea se registran:

  • Fráncfort cae 1.46%
  • Londres sube 0.29%
  • París cae 0.24%
  • Euro Stoxx50 cae 0.36%
  • Milán cae 0.17%
  • Madrid cae 0.99%

El petróleo sube con fuerza después de que este fin de semana las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no lograran concretarse.

En este contexto de mayores tensiones geopolíticas, en Asia, los principales mercados también cotizan a la baja: el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1.24%, mientras que el Nikkei de Tokio cede 0.87% y la Bolsa de Shanghái, el 0.11%.

Los mercados bursátiles internacionales vuelven este lunes al tono negativo después de cerrar la semana pasada con ganancias casi de forma generalizada, ante la llegada del posible acuerdo para cesar el conflicto en Medio Oriente.

Inicia bloqueo de estrecho de Ormuz anunciado por Trump

El bloqueo al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz que anunció el presidente de Estados UnidosDonald Trump comenzó este lunes tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán.

De acuerdo con el mandatario republicano, Estados Unidos comenzará a "bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz".

Aquí te presentamos la nota completa: Inicia bloqueo de estrecho de Ormuz anunciado por Trump

 

 

 

 


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