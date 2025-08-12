Cerrar X
Finanzas

Precios mundiales de alimentos básicos tocan su nivel más alto

Impulsados por la carne y aceites vegetales, los precios globales de alimentos subieron 1.6% en julio, alcanzando su nivel más alto desde 2023, según la FAO

  • 12
  • Agosto
    2025

Los precios mundiales de los alimentos básicos subieron en julio a su mayor nivel en más de dos años, impulsados por el alza de los precios internacionales de la carne y los aceites vegetales, informó el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Y es que, de acuerdo con el índice de precios alimentarios de la FAO, que sirve de referencia mundial para los precios de los productos básicos, alcanzó un promedio de 130.1 puntos en julio de 2025, lo que supone un incremento de 1.6% respecto a junio. 

Comparado con julio de 2024, el índice subió 7.6%, indicó la FAO. 

La lectura del séptimo mes, además, fue la más alta desde febrero de 2023, aunque el índice se situaba 18.8% por debajo de su pico de marzo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

En su reporte, la FAO además señaló que las subidas de la carne y los aceites vegetales en julio “contrarrestaron con creces los descensos en los índices de los cereales, los productos lácteos y el azúcar”. 

El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO promedió 166.8 puntos el mes pasado, un alza de 7.1% respecto a junio y el nivel más alto en tres años, como resultado del aumento de las cotizaciones de los aceites de palma, soya y girasol. 

También se alcanzó un nuevo máximo histórico en el apartado de la carne. El índice correspondiente se situó en un promedio de 127.3 puntos, 1.2% por encima de junio, por “la subida de los precios de la carne de bovino y ovino, que se vio favorecida por la fuerte demanda de importaciones, en particular por parte de China y Estados Unidos”.


