Prevén alza de 40% en rentas en 'municipios mundialistas'

Con la celebración del Mundial de Futbol, los municipios sedes de los partidos también podrían enfrentar un incremento relevante en sus precios de rentas mensuales y por metro cuadrado en locales comerciales, alcanzando una mayor plusvalía.

De acuerdo con expertos, este aumento en precios podría ser de hasta un 40%, dependiendo de cada caso.

Proyecciones de renta en la zona del Estadio Monterrey

Al hacer una comparativa del precio actual de los precios en la zona del “Estadio Monterrey”, localizado en el municipio de Guadalupe, se observa que el valor promedio de renta mensual pasaría de $15,542 a $21,758 pesos, mientras que en el caso del precio promedio por metro cuadrado, el ajuste sería de $54,657 a $76,529 pesos.

Guadalajara y Ciudad de México también anticipan alzas

Otro ejemplo es el del “Estadio Guadalajara", ubicado en Zapopan, Jalisco, otra de las sedes mundialistas, y en donde el precio promedio de renta mensual pasaría de $16,212 a $22,696 pesos.

En tanto, en el “Estadio Ciudad de México”, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, el valor promedio de renta mensual pasaría de $15,386 pesos a $21,540 pesos durante junio.

Impacto previsto en turismo, hospedaje y retail

Ante este panorama, los expertos ya anticipan un impacto en el sector inmobiliario, en particular en las vertientes de turismo, hospedaje y retail (tiendas y supermercados).

“Durante junio y julio del próximo año, tres ciudades mexicanas serán sede de partidos del Mundial de Futbol y esto tendrá un impacto en el sector inmobiliario".



"Es posible que la demanda de locales comerciales incremente los precios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en zonas cercanas a los estadios en donde se llevarán a cabo los partidos".



"Me refiero específicamente a contratos flexibles o temporales firmados para la temporada del Mundial”

Señaló Julio César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24.

Remodelaciones y contratos temporales presionarán precios

De hecho, de acuerdo con el especialista, las empresas o dueños de esos locales estarían realizando remodelaciones en los locales que estarán activos para la temporada mundialista.

Esto inevitablemente generará incrementos en los precios de los locales.

“Se calculan incrementos de rentas de entre 25% y hasta el 40%, dependiendo de las particularidades de cada caso. Tener el pulso del sector nos permite prever este tipo de movimientos; sin embargo, cada ciudad es única y existen otras variables que deben analizarse y tomarse en cuenta”.

Comentarios