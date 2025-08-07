Producción de autos en México sube un 2.36% en el mes de julio

La producción de vehículos ligeros en México se elevó un 2.36 % interanual en julio de 2025 hasta las 309,453 unidades, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el más reciente Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el país también registró un aumento del 7.94 % en la exportación de vehículos ligeros hasta las 289,598 unidades.

En contraste, las ventas en el mercado interno presentaron una contracción de 0.62 % hasta las 124,482 unidades, según el informe del instituto autónomo.

De esta manera, la fabricación de vehículos ligeros en México acumula un aumento interanual de 0.72 % en lo que va de 2025, aunque las ventas nacionales decrecieron un 0.31 %.

"Durante el periodo enero a julio de 2025, se produjeron 2,316,173 unidades, lo que representó una variación de 0.7%, respecto al mismo lapso de 2024 (...) Los camiones ligeros representaron 77.1 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles", detalló el Inegi.

En total, las exportaciones de autos fabricados en México han disminuido 1.38 % en lo que va del año, un total de 1,955,782 unidades, siendo Estados Unidos el principal destino.

La caída de la exportación del sector automovilístico, el mayor del país, ocurre tras las presiones comerciales de Donald Trump desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero pasado.

“Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 79,3 %”, precisó el Inegi.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi un 4% del producto interior bruto (PIB) nacional y un 20.5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

