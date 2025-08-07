Cerrar X
Cae_produccion_de_autos_en_Mexico_un_2_y_exportacion_2_9_1c5a1d5af3
Finanzas

Producción de autos en México sube un 2.36% en el mes de julio

La producción de vehículos ligeros en México se elevó un 2.36 % interanual en julio de 2025 hasta las 309,453 unidades y las exportaciones caen un 1.38%

  • 07
  • Agosto
    2025

La producción de vehículos ligeros en México se elevó un 2.36 % interanual en julio de 2025 hasta las 309,453 unidades, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el más reciente Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el país también registró un aumento del 7.94 % en la exportación de vehículos ligeros hasta las 289,598 unidades.

En contraste, las ventas en el mercado interno presentaron una contracción de 0.62 % hasta las 124,482 unidades, según el informe del instituto autónomo.

De esta manera, la fabricación de vehículos ligeros en México acumula un aumento interanual de 0.72 % en lo que va de 2025, aunque las ventas nacionales decrecieron un 0.31 %.

"Durante el periodo enero a julio de 2025, se produjeron 2,316,173 unidades, lo que representó una variación de 0.7%, respecto al mismo lapso de 2024 (...) Los camiones ligeros representaron 77.1 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles", detalló el Inegi.

En total, las exportaciones de autos fabricados en México han disminuido 1.38 % en lo que va del año, un total de 1,955,782 unidades, siendo Estados Unidos el principal destino.

La caída de la exportación del sector automovilístico, el mayor del país, ocurre tras las presiones comerciales de Donald Trump desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero pasado.

“Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 79,3 %”, precisó el Inegi.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi un 4% del producto interior bruto (PIB) nacional y un 20.5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_89e8622632
Suspende Alemania apoyo militar a Israel por crisis en Gaza
Whats_App_Image_2025_08_07_at_11_59_46_PM_aa036a0b05
Avala sector privado estrategia económica de Claudia Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_08_07_at_11_59_35_PM_8385b2a87a
Toca inflación en México  su mejor nivel desde 2020
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_977a9c9cec
Recauda $40 millones primera subasta en línea de Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_4d94f046c1
Aumentan muertes por enfermedades cardiacas en México: Inegi
EH_UNA_FOTO_89e8622632
Suspende Alemania apoyo militar a Israel por crisis en Gaza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×