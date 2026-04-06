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Finanzas

Repuntan 2.4% ventas de autos; los chinos son de mayor demanda

Tan solo en marzo, Geely vendió 4,219 unidades y Changan 1,970, mientras que MG Motor colocó 5,152 vehículos, consolidándose como una de las de mayor presencia

  • 06
  • Abril
    2026

Las ventas de vehículos ligeros en México repuntaron 2.4% anual en marzo de 2026, en un contexto donde las marcas de origen chino continúan ganando terreno entre los consumidores, impulsando un cambio en la dinámica del mercado automotor.

De acuerdo con cifras del Inegi, difundidas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en marzo se comercializaron 131,548 unidades, es decir, 3,114 más que en el mismo mes de 2025. 

En el acumulado de enero a marzo, las ventas sumaron 381,632 unidades, lo que representó un crecimiento de 3.7% anual.

“La cifra de marzo de 2026 refleja el nivel más elevado para el mercado en un mes similar desde 2018 y el segundo más alto en la serie histórica que inicia desde 2005, solo siendo inferior a marzo de 2017, cuando se vendieron 137,245 unidades. En enero-marzo de 2026 se comercializaron 381,632 vehículos ligeros, cifra 3.7% superior a las 367,989 unidades de enero-marzo de 2025, lo que marca un incremento de 13,643 unidades", señaló el presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales. 

En este contexto, aunque marcas como Nissan (17.6%), General Motors (13.2%) y Volkswagen (11.1%) mantienen el liderazgo del mercado, el avance de las firmas chinas comienza a modificar la competencia. 

En marzo, Geely vendió 4,219 unidades y Changan 1,970, mientras que MG Motor colocó 5,152 vehículos, consolidándose como una de las de mayor presencia entre estas marcas.

Este dinamismo responde a una tendencia más amplia. Para 2026, se prevé la venta de 267,320 unidades de marcas chinas en México, lo que implicaría un crecimiento de 16% anual. 

“La adopción va en aumento, particularmente entre los compradores más jóvenes; sin embargo, persisten desafíos”, señaló Gerardo Gómez, director senior y country manager de JD Power México, quien advirtió que la limitada infraestructura de carga y las preocupaciones sobre la confianza y calidad aún influyen en la decisión de compra.

En conjunto, el desempeño del sector muestra un mercado en expansión moderada, pero con transformaciones relevantes en su estructura. 

Mientras la industria consolida su recuperación, la creciente presencia de fabricantes chinos, con una oferta competitiva en precio y tecnología, apunta a una mayor competencia en los próximos meses.

 


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