Revoca EUA rutas de aerolíneas mexicanas y vuelos desde el AIFA

El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó este martes que ha revocado la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos.

Además, informó que canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La orden del secretario de Transporte, Sean Duffy, cancela los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus y congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga —conocidos como "belly cargo"— de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Duffy dijo que México "canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias".

El Departamento de Transporte señaló que el incumplimiento continuado de México "puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses".

Por ello, los pasajeros deben ponerse en contacto con su aerolínea para obtener información específica de reubicación.

Se informó que los vuelos afectados incluyen las rutas de Aeroméxico entre el AIFA y Houston y McAllen, el servicio de Volaris entre MEX y Newark, y múltiples vuelos de Viva Aerobus desde el AIFA a las principales ciudades de EUA, entre ellas Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

La administración del presidente Donald Trump enmarcó la decisión anunciada este martes como parte de una iniciativa más amplia para hacer cumplir los acuerdos internacionales de aviación y garantizar mercados “justos y favorables a la competencia”.

Comentarios