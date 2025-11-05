Se aplica industria de Nuevo León en movilidad

A fin de apoyar el tema de movilidad en la entidad, la industria de Nuevo León reveló que al menos un 80% de las empresas ya implementa medidas para mejorar las condiciones en este tema.

El presidente de Caintra, Nuevo León, Jorge Santos Reyna, señaló que 8 de cada 10 empresas medianas y grandes ya implementan alguna medida para facilitar los traslados de sus colaboradores, beneficiando a más de 45,800 trabajadores.

En rueda de prensa informó que las medidas adoptadas son que un 48% ya implementa o está en proceso de aplicar horarios escalonados en su operación, un 34.4% ha decidido ofrecer transporte privado a sus empleados, un 18% dice que promueve o está en fase de implementar el carpool, mientras que un 53% señala que ya trabaja bajo el esquema de home office.

Estas medidas representan más de 7,000 unidades de transporte privado que ya se suman al sistema estatal, contribuyendo a reducir la congestión vial y las emisiones asociadas, explicó.

Es importante adoptar este tipo de acciones, pues en 10 años la población en el estado ha crecido 1.2 millones, al pasar de 5.2 a 6.4 millones.

“La industria está actuando con responsabilidad y proactividad para mejorar la movilidad de los trabajadores, conscientes de que una movilidad eficiente impacta directamente en la productividad y el bienestar de las familias. Estas acciones reflejan también los compromisos que hemos asumido como sector para contribuir a una ciudad más sostenible y con mejor calidad de vida”, destacó.

Estas acciones se enmarcan en la iniciativa “Todos por un Aire Más Limpio”, impulsada en coordinación con el gobierno del estado y la Mesa Metropolitana, que busca fortalecer la colaboración entre empresas y autoridades para mejorar la calidad del aire y la movilidad urbana.

“Se hace un llamado a avanzar hacia un plan metropolitano de movilidad, con seguimiento mensual de indicadores, mayor frecuencia de transporte público, reordenamiento de rutas y fomento de la producción local de autobuses, ya que Nuevo León fabrica el 72% de las unidades de transporte del país”, agregó.

Buscan ser más productivos

Las medidas implementadas son:

Horarios escalonados: implementados o en proceso en el 48% de las empresas.

Transporte privado: ofrecido por el 34.4% de las compañías.

Carpool: promovido o en fase de implementación por el 18%.

Home office: adoptado por el 53% de las empresas.

Piden que tema se incluya en presupuesto 2026

El sector industrial además presentó los ejes prioritarios, considerados estratégicos por la industria en el marco de la definición del Presupuesto Estatal 2026, orientados a fortalecer la competitividad y la calidad de vida de los nuevoleoneses.

Entre ellos destacan movilidad e infraestructura al asegurar recursos para nuevas líneas del Metro, ampliación de vialidades y mejora de la conectividad logística, ante el crecimiento poblacional.

En seguridad piden mantener el crecimiento presupuestal de Fuerza Civil, partiendo de los $4,100 millones de pesos actuales, para consolidar su posición como la policía más confiable del país, con 76% de confianza ciudadana.

Por otro lado, solicitaron establecer un presupuesto de al menos $200 millones de pesos para la Secretaría de Medio Ambiente, con el fin de adquirir 5 estaciones de monitoreo y un plan de 60 barredoras industriales para los municipios metropolitanos.

En tanto que en educación técnica solicitaron impulsar el modelo dual y fortalecerlo con la creación de un fondo de $100 millones de pesos para nuevos planteles técnicos en la periferia.

