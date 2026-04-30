Igualdad supervisa avances en centros de Cerralvo y Pesquería

Como parte de su primera gira de trabajo, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, realizó este jueves una visita en los centros sociales de los municipios de Cerralvo y Pesquería.

Supervisa avances del Centro Municipal del Autismo en Cerralvo

Acompañado del alcalde Baltazar Martínez, el funcionario estatal supervisó los avances del Centro Municipal del Autismo, el cual cuenta con más del 70% de avance.

Durante su mensaje, Arratia mencionó que esta obra beneficiará a más de 100 niñas, niños, jóvenes y adultos que actualmente se trasladan hasta Monterrey para recibir terapias.

“Desde el Gobierno de Nuevo León estamos haciendo nuestra parte trabajando con los municipios para lograr este tipo de cosas. Por supuesto que la infraestructura es vital, pero son obras como este Centro las que realmente cambian la vida de las familias y eso es lo que queremos.”

Por su parte, el presidente municipal reconoció la labor del Gobierno del Estado, por realizar las adecuaciones correspondientes en beneficio de los habitantes de Cerralvo.

“Este es un sueño hecho realidad. Hemos logrado que un lugar tome vida y sobre todo que se dote de infraestructura necesaria para el bien de nuestra gente. Gracias a trabajo en equipo y la visión del gobernador. Para nosotros es un legado que verdaderamente vale la pena, esto es lo bueno, invertir el recurso en obras que beneficien verdaderamente “, comentó.

Félix Arratia inaugura comedor comunitario en Pesquería

El secretario Félix Arratia también inauguró un comedor comunitario en la colonia Colinas del Aeropuerto, del municipio de Pesquería.

"Con esto estamos dando un paso firme para garantizar cuestiones muy básicas que necesitamos en todas las comunidades, como lo es la alimentación. Y no hablamos tampoco solamente de alimentación, sino de sana alimentación, que es algo fundamental", explicó.

También destacó la coordinación de la actual administración con los municipios para impulsar acciones que mejoren la calidad de vida.

"Sigamos trabajando todas y todos para que a Nuevo León le vaya bien, para que el desarrollo llegue a todas las personas, sin excepción."

Por su parte, el alcalde Francisco Esquivel aseguró que el comedor comunitario beneficiará a más de 3,200 personas por semana.

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