Finanzas

Plataformas digitales dejan más de $76,000 mdp en recaudación

El SAT detectó que algunas plataformas digitales como Temu, Shein o Uber fragmentaban pedidos en varios paquetes menores a $50 dólares para evadir impuestos

  • 15
  • Febrero
    2026

A partir de 2025, las plataformas digitales como Temu, Shein o Uber empezaron a pagar impuestos, y eso ya se refleja en los ingresos del gobierno federal.

Los números muestran que la recaudación a las grandes plataformas digitales sin establecimiento en México, como Temu, Uber, Alibaba, Netflix o Airbnb, registró $76,263 millones de pesos el año pasado, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esto ocurre luego de que al iniciar 2025 se empezó a cobrar un impuesto del 19% a la mercancía que entraba a través de minimis (paquetes con valor por debajo de US$50) y que anteriormente era usada por dichas plataformas para evitar el pago de impuestos.

Posteriormente, en agosto pasado, ese impuesto para los llamados mínimis, que provinieran de países con los que México no tiene un acuerdo comercial (como China), se elevó del 19% al 33.5%, y eso provocó un encarecimiento en los productos que se venden en plataformas como Temu, AliExpress o Shein.

Desde 2024, la subvaluación de la mercancía que entraba al país a través del comercio electrónico disparó las alertas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el organismo anunció revisiones al sector, dado que algunas de sus empresas estaban asociadas con plataformas extranjeras de comercio electrónico con el fin de ingresar mercancías al país en paquetes de bajo valor, lo que erosionaba el pago correspondiente de impuestos.

Dentro de este contexto, la mercancía de un solo pedido se enviaba en varios paquetes que no rebasaran US$50 cada uno, y ya en México se juntaban para hacerlos llegar al consumidor final, con lo que se omitían el pago del impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente.

En enero de 2025, El Horizonte publicó que el SAT empezó a aplicar formalmente el impuesto del 19% a plataformas chinas como Shein y Temu, cerrando el vacío fiscal que permitía la entrada masiva de productos de bajo costo.

Cabe mencionar que, derivado de esta medida, Shein y Temu anunciaron incrementos de precios en Estados Unidos a partir de abril, ajustando sus estrategias comerciales ante los nuevos costos fiscales.

De igual manera, en abril, Temu comenzó a cobrar cargos de importación en Estados Unidos ante las tarifas aplicadas por el gobierno estadounidense, reflejando cómo las medidas fiscales están modificando la logística y los modelos de negocio de estas plataformas en mercados internacionales.


