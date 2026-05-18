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Finanzas

Sector automotriz de NL admite impacto por alza en combustibles

Hasta ahora, la mayoría de las empresas del ramo absorben costos derivados del aumento en el precio del petróleo, sin trasladarlo directamente a los clientes

  • 18
  • Mayo
    2026

El sector automotriz de Nuevo León ya está resintiendo los efectos de la guerra en Medio Oriente y el alza del petróleo, al enfrentar presiones en costos logísticos y de transporte marítimo. 

En entrevista con El Horizonte, Manuel Montoya, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León, reconoció que el conflicto en aquella región ha generado un impacto en el sector. 

Sin embargo, hasta ahora la mayoría de las empresas que se dedican a este rubro están absorbiendo esos costos, sin trasladarlos directamente a clientes. 

“Todo el mundo ha aumentado sus precios y todos los costos logísticos sí han aumentado; (pero) para la industria tú no puedes cambiar de un día a otro tus precios”, señaló el directivo. 

Esto ocurre en un contexto en donde desde marzo pasado, expertos ya habían anticipado que plantas automotrices en Europa, Estados Unidos y México podrían comenzar a enfrentar retrasos en la llegada de componentes asiáticos, principalmente. 

En el caso de las armadoras de autos en Estados Unidos, la proyección del impacto derivado de este conflicto en Medio Oriente es más clara. 

Y es que General Motors (GM), Ford y Stellantis han advertido que el golpe financiero derivado del aumento en los precios de las materias primas ascenderá a $5,000 millones de dólares en 2026, en tanto que la guerra en Medio Oriente persiste y afecta las cadenas de suministro de materiales, desde la gasolina y el aluminio hasta los plásticos y la pintura. 

”La guerra en Irán ha elevado nuestros costos y su duración sigue siendo incierta”, declaró la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, en una presentación de resultados en días recientes. 

Ford también advirtió de costos de hasta $2,000 millones de dólares y Stellantis proyectó que el impacto podría sumar $1,200 millones de dólares este año.

T-MEC y aranceles

En un tema adicional, Montoya añadió que el endurecimiento de reglas del T-MEC y los aranceles han acelerado la regionalización de cadenas de suministro en Norteamérica.  

Actualmente, las empresas que no cumplen con los requisitos de contenido regional pueden enfrentar aranceles de hasta 27.5%, por lo que las armadoras y proveedores están buscando fabricar más componentes en México y reducir la dependencia de Europa y Asia.  

Dijo que es indispensable enfocarse en trabajar con empresas TIER 2 y TIER 3 (proveedores de otros proveedores de mayor tamaño en la cadena de valor), debido a que no se sabe a ciencia cierta lo que pasará con el T-MEC. 

“Las reglas de origen se volverán cada vez más exigentes y no sabemos qué pasará con el T-MEC. “Canadá es un gran productor de materias primas, Estados Unidos tiene tecnología y liderazgo y México, con tantos años produciendo manufactura de clase mundial”, indicó.


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