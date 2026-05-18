Petróleo de Texas sube 3% tras decir Trump posponer ataque a Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este lunes un fuerte repunte de 3.07% y cerró en 108.66 dólares por barril, impulsado por la tensión geopolítica en Medio Oriente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión temporal de un ataque militar contra Irán previsto para este martes.

Aunque la ofensiva fue pospuesta, el mercado reaccionó con nerviosismo ante la advertencia de Washington de mantener lista una operación de gran escala si fracasan las negociaciones nucleares con Teherán.

Los futuros del WTI para junio avanzaron 3.24 dólares al cierre de la jornada en Nueva York, revirtiendo pérdidas iniciales tras conocerse el mensaje de Trump.

La posibilidad de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán volvió a colocar a los inversionistas en modo de cautela, especialmente por el impacto potencial sobre el suministro energético global.

La atención del mercado sigue centrada en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para buena parte del comercio mundial de petróleo.

Cualquier amenaza sobre esta vía marítima podría generar interrupciones severas en el flujo energético internacional, elevando aún más los precios del crudo y presionando a economías dependientes de importaciones.

Trump pospone, pero endurece discurso

El mandatario estadounidense aseguró que suspendió el ataque tras solicitudes de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, que buscan dar margen a negociaciones diplomáticas.

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Sin embargo, dejó claro que la opción militar sigue vigente y advirtió que Irán “sabe lo que ocurrirá pronto” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear.

Teherán respondió este lunes enviando una nueva propuesta de paz a través de Pakistán, en un intento por evitar la reactivación del conflicto.

Aun así, la postura de Washington se mantiene rígida, con Trump reiterando que no hará concesiones significativas.

A la incertidumbre política se sumó la alerta del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, quien advirtió que las reservas comerciales acumuladas antes del conflicto podrían agotarse en cuestión de semanas.

Esto incrementa la preocupación sobre la capacidad global para amortiguar un shock energético prolongado.

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