Incautan narcolaboratorio con 50 toneladas de droga en Chihuahua

Con relación a las investigaciones iniciadas en el estado de Chihuahua, la Fiscalía General de la República localizó un laboratorio clandestino en la Sierra del Pinal donde se encontraron más de 55 mil litros de sustancias líquidas y alrededor de 50 toneladas de presunta droga.

De acuerdo con personal ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se realizó el aseguramiento de bienes, artefactos, productos y sustancias encontradas.

Con base en el inventario, entre lo incautado se encontró cerca de dos mil litros de metanfetamina, artefactos para la confección de drogas sintéticas, así como cilindros para gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras.

Ante esto, se llevaron a cabo diversos dictámenes relativos a las distintas especialidades con que cuenta el área de servicios periciales de la institución para determinar el valor comercial de todo lo encontrado.

Inician con proceso legal para llevar a cabo la destrucción de lo asegurado en Chihuahua

La Fiscalía General de la República resaltó que esto forma parte del inicio de las investigaciones, por lo que se mantiene una estrecha coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN).

Por este hallazgo, se inició con el proceso legal de los precursores decomisados para llevar a cabo su destrucción.

Trasciende que estos hechos se encuentran vinculados con el hecho donde se contaba con la presencia de agentes de la CIA, los cuales perdieron la vida en un accidente carretero hace unas semanas.

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