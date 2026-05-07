Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
incautan_narcolaboratorio_con_50_toneladas_droga_chihuahua_6e24df3e85
Nacional

Incautan narcolaboratorio con 50 toneladas de droga en Chihuahua

Autoridades llevaron a cabo diversos dictámenes correspondientes para determinar el valor comercial de todo lo asegurado

  • 07
  • Mayo
    2026

Con relación a las investigaciones iniciadas en el estado de Chihuahua, la Fiscalía General de la República localizó un laboratorio clandestino en la Sierra del Pinal donde se encontraron más de 55 mil litros de sustancias líquidas y alrededor de 50 toneladas de presunta droga.

De acuerdo con personal ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se realizó el aseguramiento de bienes, artefactos, productos y sustancias encontradas.

Con base en el inventario, entre lo incautado se encontró cerca de dos mil litros de metanfetamina, artefactos para la confección de drogas sintéticas, así como cilindros para gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras.

Ante esto, se llevaron a cabo diversos dictámenes relativos a las distintas especialidades con que cuenta el área de servicios periciales de la institución para determinar el valor comercial de todo lo encontrado.

Inician con proceso legal para llevar a cabo la destrucción de lo asegurado en Chihuahua

La Fiscalía General de la República resaltó que esto forma parte del inicio de las investigaciones, por lo que se mantiene una estrecha coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN).

Por este hallazgo, se inició con el proceso legal de los precursores decomisados para llevar a cabo su destrucción.

Trasciende que estos hechos se encuentran vinculados con el hecho donde se contaba con la presencia de agentes de la CIA, los cuales perdieron la vida en un accidente carretero hace unas semanas.

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Casa_Emilio_Lozoya_3502e29045
Estado recupera propiedad de lujosa casa de Emilio Lozoya
rocha_maru_sheinbaum_8896b26803
No hay persecución política en caso Chihuahua y Rocha: presidenta
el_horizonte_info7_mx_18_63a600a531
Citará FGR a 50 agentes por presencia de CIA en Chihuahua
publicidad

Últimas Noticias

Rubi_3e6af8d2f1
Descubren enorme rubí de 11,000 quilates en Myanmar
EH_FOTO_VERTICAL_19_b8db6d8b0c
Christian Mbilli, el probable próximo reto de Canelo Álvarez
IMG_1046_437ce6ad34
Colaborarán Canirac, Conalep y Asociación de Esclerosis Múltiple
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×