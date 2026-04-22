Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_04_22_T092255_243_1df056e44e
Finanzas

El empleo en el programa IMMEX sigue cayendo: Inegi

El empleo en los establecimientos del programa IMMEX mantuvo su tendencia a la baja durante febrero de 2026, al registrar una caída mensual de 0.3

  • 22
  • Abril
    2026

El empleo en los establecimientos del programa IMMEX mantuvo su tendencia a la baja durante febrero de 2026, al registrar una caída mensual de 0.3% y un descenso anual de 2.6%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Con este resultado, el indicador acumuló su quinta contracción anual consecutiva, reflejando un debilitamiento en el mercado laboral de las industrias manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, altamente vinculadas al comercio internacional.

Menos empleo, pero mejores remuneraciones

A pesar de la disminución en el personal ocupado, las remuneraciones mostraron un comportamiento positivo.

En febrero, los salarios reales pagados al personal contratado directamente aumentaron 0.7% mensual y 2.4% anual, para ubicarse en un promedio de 21 mil 705 pesos mensuales.

Asimismo, las horas trabajadas crecieron 0.2% respecto a enero, aunque en su comparación anual descendieron 2.6%, evidenciando un desempeño mixto en la actividad laboral.

Con cifras originales, el personal ocupado total en el programa IMMEX sumó 3 millones 156 mil 839 personas, lo que representó una caída anual de 2.5%.

EH UNA FOTO - 2026-04-22T092239.137.jpg

Por tipo de establecimiento, el empleo en el sector manufacturero disminuyó 3.1%, afectado tanto por la reducción del personal contratado directamente (-2.9%) como por una fuerte caída en el subcontratado (-19.3%).

En contraste, los establecimientos no manufactureros reportaron un crecimiento de 2.5%.

Distribución por estados

En febrero de 2026, el programa IMMEX contabilizó 6 mil 513 establecimientos, de los cuales 5 mil 217 correspondieron al sector manufacturero y mil 296 a actividades no manufactureras.

Baja California concentró el mayor número de unidades (17.3%), seguido por Nuevo León (13.8%), Chihuahua (9.3%), Coahuila (7.1%), Guanajuato (6.5%), Jalisco (6.4%) y Tamaulipas (6.2%).

En términos de empleo, Nuevo León encabezó la concentración con 13.4% del total, seguido por Chihuahua y Baja California (12.1% cada uno).

Durante el periodo de referencia, los ingresos de los establecimientos IMMEX alcanzaron 625 mil 076 millones de pesos. No obstante, las horas trabajadas sumaron 570.4 millones, lo qu

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tres_muertos_bombardeos_sur_libano_0186c527c5
Bombardeos al sur de Líbano dejan tres muertos pese a tregua
ebrard_embajada_sheinbaum_edd9c4cb86
Investigarán estancia de hijo de Ebrard en embajada en Londres
camara_diputados_reforma_electoral_b2fc00d668
Aprueban dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas
publicidad

Últimas Noticias

capturan_37_miembros_mexican_mafia_california_a2f071a603
Capturan 37 miembros de 'Mexican Mafia' por redadas en California
inflacion_se_acelera_y_da_mega_brinco_llega_4_59_24f831c092
Inflación tiene leve retroceso en primera quincena de abril
tren_coahuila_parque2_06a7048a58
Reactivación de trenecito en Ciudad Deportiva costaría $5 mdp
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×