El empleo en el programa IMMEX sigue cayendo: Inegi

El empleo en los establecimientos del programa IMMEX mantuvo su tendencia a la baja durante febrero de 2026, al registrar una caída mensual de 0.3% y un descenso anual de 2.6%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Con este resultado, el indicador acumuló su quinta contracción anual consecutiva, reflejando un debilitamiento en el mercado laboral de las industrias manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación, altamente vinculadas al comercio internacional.

En febrero 2026, y con cifras desestacionalizadas, los indicadores de los establecimientos con programa #IMMEX presentaron las siguientes variaciones mensuales:



⬇️-0.3% personal ocupado

⬆️ 0.2% horas trabajadas

⬆️ 0.7% remuneraciones medias reales



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Menos empleo, pero mejores remuneraciones

A pesar de la disminución en el personal ocupado, las remuneraciones mostraron un comportamiento positivo.

En febrero, los salarios reales pagados al personal contratado directamente aumentaron 0.7% mensual y 2.4% anual, para ubicarse en un promedio de 21 mil 705 pesos mensuales.

Asimismo, las horas trabajadas crecieron 0.2% respecto a enero, aunque en su comparación anual descendieron 2.6%, evidenciando un desempeño mixto en la actividad laboral.

Con cifras originales, el personal ocupado total en el programa IMMEX sumó 3 millones 156 mil 839 personas, lo que representó una caída anual de 2.5%.

Por tipo de establecimiento, el empleo en el sector manufacturero disminuyó 3.1%, afectado tanto por la reducción del personal contratado directamente (-2.9%) como por una fuerte caída en el subcontratado (-19.3%).

En contraste, los establecimientos no manufactureros reportaron un crecimiento de 2.5%.

Distribución por estados

En febrero de 2026, el programa IMMEX contabilizó 6 mil 513 establecimientos, de los cuales 5 mil 217 correspondieron al sector manufacturero y mil 296 a actividades no manufactureras.

Baja California concentró el mayor número de unidades (17.3%), seguido por Nuevo León (13.8%), Chihuahua (9.3%), Coahuila (7.1%), Guanajuato (6.5%), Jalisco (6.4%) y Tamaulipas (6.2%).

En términos de empleo, Nuevo León encabezó la concentración con 13.4% del total, seguido por Chihuahua y Baja California (12.1% cada uno).

Durante el periodo de referencia, los ingresos de los establecimientos IMMEX alcanzaron 625 mil 076 millones de pesos. No obstante, las horas trabajadas sumaron 570.4 millones, lo qu

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