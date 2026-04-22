Wall Street abre en verde tras extensión de cese al fuego en Irán

Wall Street abrió al alza este miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el alto al fuego pactado con Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.79% hasta 49,539 unidades

: sube 0.79% hasta 49,539 unidades S&P 500 : sube 0.70% hasta 7,113 unidades

: sube 0.70% hasta 7,113 unidades Nasdaq: sube 0.78% hasta 24,450 unidades

Trump anunció este martes que extendería el cese de las hostilidades hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo "sea cual sea el resultado".

El mandatario republicano justificó su decisión asegurando que el "Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido" y dado que el Gobierno de Pakistán le ha solicitado suspender el "ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada".

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En otros mercados, el oro se recuperaba a costa del crudo y subía 0.98%, hasta los $4,765 dólares la onza; mientras que la plata avanzaba 1.87%, hasta los $77.91 dólares.

Trump extiende el alto al fuego indefinidamente contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió indefinidamente el alto el fuego con Irán, un día antes de que expirara, para, según él, permitir que ambos países continuaran las conversaciones de paz.

El mandatario afirmó que había accedido a una petición de Pakistán, país que ha mediado en las conversaciones de paz.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump extiende el alto al fuego indefinidamente contra Irán

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