Wall Street abre en mixto tras pausa en negociaciones EUA-Irán

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto después de que Estados Unidos e Irán estancaran sus negociaciones de paz durante este fin de semana.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.18% hasta 49,321 unidades

: sube 0.18% hasta 49,321 unidades S&P 500 : sube 0.02% hasta 7,166 unidades

: sube 0.02% hasta 7,166 unidades Nasdaq: baja 0.19% hasta 24,789 unidades

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Pakistán.

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Sin embargo, afirmó que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, al subrayar que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, varias compañías del sector de la electrónica arrancaron con ganancias.

Micron subió casi un 5%, mientras que Intel y Sandisk avanzaron aproximadamente 3.5%.

Mientras tanto, la fabricante Qualcomm subió 2.33% después de que la prensa especializada informara que la empresa busca asociarse con OpenAI para crear chips de procesamiento para teléfonos inteligentes, según medios locales.

Por otro lado, la empresa de comida rápida Domino's Pizza caía un 10.4%. Apple, McDonald's y Amazon perdían 1%.

El oro perdió un 0.72 hasta los $4,706.70 dólares la onza, y la plata retrocedía otro 1.48% hasta los $75.28 dólares la onza.

Trump descarta 'urgencia' por alcanzar acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no tiene urgencia por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, debido a que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.

El mandatario republicano afirmó que el tiempo juega a favor de Washington, por lo que destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos, no existe una urgencia de "sentarse" a la mesa de negociación de forma inmediata.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump descarta 'urgencia' por alcanzar acuerdo con Irán

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