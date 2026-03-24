Wall Street abre en rojo por expectativas de negociación con Irán

Wall Street abrió este martes en rojo después de que bajaran las probabilidades de llevar a cabo una negociación entre Estados Unidos e Irán para cesar el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.85% hasta 45,817 unidades

: baja 0.85% hasta 45,817 unidades S&P 500 : baja 0.66% hasta 6,537 unidades

: baja 0.66% hasta 6,537 unidades Nasdaq: baja 0.78% hasta 21,775 unidades

Durante la apertura, la Bolsa de Nueva York contuvo los estragos de las declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump, donde redujo las posibilidades de que el conflicto acabe pronto.

El mandatario republicano ordenó aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes con el objetivo de rebajar las tensiones.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), por su parte, cayó este lunes 10%, hasta alcanzar $88.13 dólares por barril.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el terreno corporativo, Chevron avanzaba 1.17% y Apple 0.18%, mientras que Microsoft perdía 1.32%, Goldman Sachs 0.85%, Nvidia un 0.8% y JPMorgan Chase 0.4%.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, continuó su descenso hasta $4,355 dólares la onza, tras perder un 1.18%. La plata, por su parte, se dejaba un 2.16%, hasta $67.86 dólares la onza.

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