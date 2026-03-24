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Internacional

Israel bombardea instalaciones de gas en Isfahán

Con esta agresión, se acumulan más de 3,000 objetivos del régimen bombardeados desde el inicio de esta ofensiva que se desató desde el pasado 28 de febrero

  • 24
  • Marzo
    2026

Israel perpetró este martes una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Isfahán, en el centro de Irán.

De acuerdo con el Ejército de Israel, estos impactos se registraron durante las primeras horas de esta jornada contra una estación de gas.

Al menos dos proyectiles se impactaron contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, así como en edificios administrativos de la estación de Isfahán.

Más de 3,000 objetivos en 25 días de guerra

Con esta agresión, se acumulan más de 3,000 objetivos del régimen bombardeados desde el inicio de esta ofensiva que se desató desde el pasado 28 de febrero.

El Ejército israelí alega que uno de esos cuarteles pertenecía a la rama de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otro, al Ministerio de Inteligencia iraní.

Estos ataques no son nuevos, debido a que el pasado 18 de marzo, Israel bombardeó las instalaciones de producción de gas en Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo compartido entre Irán y Qatar.

Te recomendamos: EUA e Israel atacan yacimiento de gas más grande del mundo

Autoridades locales informaron que estos bombardeos causaron en el Líbano la muerte de 1,040 civiles y heridas para más de 2,900 personas, mientras que la ofensiva conjunta de Estados Unidos.

 


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