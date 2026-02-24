Inflación en México sube a 3.92 % en la quincena de febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló este martes que la inflación en México registró un repunte en la primera quincena de febrero de 2026, ubicándose en 3.92% a tasa anual, levemente superior a los 3.79% de enero del mismo año y por encima de las estimaciones del Banco de México (Banxico).

En la primera quincena de febrero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 144.064 y representó un aumento de 0.25% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.92%.



El organismo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.25% respecto a la quincena anterior, mientras que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios volátiles, se incrementó 0.22%, con 0.20% en mercancías y 0.24% en servicios.

Por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.32%, con aumentos importantes en frutas y verduras (2.10%) y estabilidad en energéticos, que disminuyeron 0.01%.

Entre los productos que más subieron de precio destacan:

Tomate verde: 17.84%

Limón: 17.03%

Papa y otros tubérculos: 13.16%

Jitomate: 7.90%

Operación quirúrgica: 1.59%

En contraste, los productos que más bajaron fueron:

Calabacita: -8.93%

Chayote: -7.49%

Cebolla: -4.59%

Otros chiles frescos: -3.96%

Desodorantes personales: -2.46%

El INEGI señaló que la inflación puede impactar a los mexicanos de varias maneras, incluyendo el aumento en el costo de bienes y servicios, la reducción del poder adquisitivo, mayor endeudamiento, afectaciones a negocios y efectos macroeconómicos generales.

Actualmente, Banxico mantiene como meta de inflación el 3%, estimando que este nivel podría alcanzarse hacia el tercer trimestre de 2026, considerando el repunte reciente y los ajustes en precios de productos y servicios clave como alimentos, transporte, energía y servicios médicos.

El informe confirma la necesidad de vigilar de cerca la inflación, pues su incremento repercute directamente en el presupuesto de los hogares y la estabilidad económica del país.

