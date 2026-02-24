Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
0_grande_19286b6207
Finanzas

Inflación en México sube a 3.92 % en la quincena de febrero

El INEGI informó que la inflación anual en México alcanzó 3.92 % en la primera quincena de febrero, con alzas destacadas en tomate, limón y papa

  • 24
  • Febrero
    2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló este martes que la inflación en México registró un repunte en la primera quincena de febrero de 2026, ubicándose en 3.92% a tasa anual, levemente superior a los 3.79% de enero del mismo año y por encima de las estimaciones del Banco de México (Banxico).

El organismo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.25% respecto a la quincena anterior, mientras que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios volátiles, se incrementó 0.22%, con 0.20% en mercancías y 0.24% en servicios.

Por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.32%, con aumentos importantes en frutas y verduras (2.10%) y estabilidad en energéticos, que disminuyeron 0.01%.

Entre los productos que más subieron de precio destacan:

  • Tomate verde: 17.84%
  • Limón: 17.03%
  • Papa y otros tubérculos: 13.16%
  • Jitomate: 7.90%
  • Operación quirúrgica: 1.59%

En contraste, los productos que más bajaron fueron:

  • Calabacita: -8.93%
  • Chayote: -7.49%
  • Cebolla: -4.59%
  • Otros chiles frescos: -3.96%
  • Desodorantes personales: -2.46%

edvge3.JPG

El INEGI señaló que la inflación puede impactar a los mexicanos de varias maneras, incluyendo el aumento en el costo de bienes y servicios, la reducción del poder adquisitivo, mayor endeudamiento, afectaciones a negocios y efectos macroeconómicos generales.

Actualmente, Banxico mantiene como meta de inflación el 3%, estimando que este nivel podría alcanzarse hacia el tercer trimestre de 2026, considerando el repunte reciente y los ajustes en precios de productos y servicios clave como alimentos, transporte, energía y servicios médicos.

El informe confirma la necesidad de vigilar de cerca la inflación, pues su incremento repercute directamente en el presupuesto de los hogares y la estabilidad económica del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_mikel_arriola_4bdac8b1cc
México está en condiciones de realizar el Mundial: Mikel Arriola
MERCOESG_3_bf7fd1be37
Cemex en el top 5 del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025
Whats_App_Image_2026_02_04_at_2_12_26_PM_74188afcb6
Modificaciones en pluris e INE con reforma alertan a diputados
publicidad

Últimas Noticias

inter_marco_rubio_lancha_cuba_f5f00fb529
EUA responderá como corresponde a ataque de Cuba a lancha: Rubio
Save_Clip_App_641806660_18351794875225429_3441230031820025992_n_bf31e86d5e
Lanzan Spotify y Liquid Death bocina con forma de urna
Whats_App_Image_2026_02_25_at_6_42_41_PM_2_275e960562
Reacciona Cadereyta: empieza a bachear Carretera a Reynosa
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×