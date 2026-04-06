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Finanzas

Wall Street abre mixto ante posible alto al fuego en Irán

El mercado bursátil está pendiente de lo que pueda derivar de las conversaciones que se llevan entre Estados Unidos e Irán sobre un posible alto al fuego

  • 06
  • Abril
    2026

Wall Street abrió mixto este lunes, mientras los inversionistas se encuentran pendientes del posible alto al fuego que se podría efectuar en Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 1.28% hasta 45,969 unidades
  • S&P 500: sube 1.32% hasta 6,488 unidades
  • Nasdaq: sube 1.86% hasta 21,435 unidades

El mercado bursátil está pendiente de lo que pueda derivar de las conversaciones que se llevan entre Estados Unidos e Irán sobre un posible alto al fuego de aproximadamente 45 días.

Fuentes de ambas partes mencionan que dichas negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores provenientes de Pakistán, Egipto y Turquía.

Esto sucede después de los comentarios emitidos por Donald Trump, donde prometió con desatar 'el infierno' en Irán.

Te recomendamos: Trump amenaza con desatar infierno en Irán ante bloqueo de Ormuz

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, JPMorgan Chase&Co subía un 1.23%, UnitedHealth Group crecía un 0.80%, Apple avanzaba un 0.64% y Amazon lo hacía un 0.59%.

En otros mercados, el oro aumentó 0.31% hasta los 4,694 dólares por onza, mientras que la plata perdía 0.39% cotizando alrededor de los $72.64 dólares.

 


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