12 personas en Ucrania son asesinadas tras ataque ruso

Un ataque con drones rusos impactó un autobús que transportaba mineros en la ciudad ucraniana de Dnipró, causando la muerte de al menos 12 personas y dejando varios heridos. El vehículo pertenecía a DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, que calificó el hecho como un ataque terrorista a gran escala contra su infraestructura energética.

El ataque generó un incendio que fue extinguido por los servicios de emergencia. Según la empresa, el autobús trasladaba a los trabajadores tras su jornada laboral en la región minera Ternivska, al este de Dnipró.

Hospital de maternidad también atacado

Horas antes, drones rusos impactaron un hospital de maternidad en Zaporiyia, al sur de Ucrania. Seis personas resultaron heridas y se registró un incendio en el área de recepción de ginecología, que fue controlado por bomberos locales. El jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, confirmó el aumento de heridos tras el ataque.

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, calificó los ataques como “cínicos y selectivos” contra los trabajadores del sector energético. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelenskyy anunció que las próximas negociaciones de paz con Rusia se realizarán los días 4 y 5 de febrero en Abu Dhabi, con el objetivo de alcanzar un final digno del conflicto.

Contexto de la guerra y ofensivas recientes

Durante la semana pasada, Rusia ha atacado infraestructuras energéticas en Odesa, Járkov y la región de Kiev, provocando muertes y heridos. La fuerza aérea ucraniana informó que de 90 drones lanzados por Rusia, 14 impactaron en nueve ubicaciones, incluyendo Dnipró y Jersón.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus fuerzas emplearon aviación operativa-táctica, drones, misiles y artillería para atacar infraestructura de transporte utilizada por Ucrania, mientras derribaban 21 drones ucranianos sin reportar víctimas.

Negociaciones de paz en pausa

Se esperaba que enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieran en Abu Dabi el domingo, pero Zelenskyy anunció el aplazamiento de las conversaciones para la próxima semana. El mandatario aseguró que Ucrania está lista para avanzar hacia acuerdos que acerquen el fin del conflicto.

El ataque a civiles y trabajadores energéticos resalta la persistente tensión y violencia en el este y sur de Ucrania, complicando cualquier avance inmediato en el proceso de paz.

