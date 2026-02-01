Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26032428364344_5264bd6dca
Internacional

12 personas en Ucrania son asesinadas tras ataque ruso

el presidente Volodymyr Zelenskyy anunció que las próximas negociaciones de paz con Rusia se realizarán los días 4 y 5 de febrero en Abu Dhabi

  • 01
  • Febrero
    2026

Un ataque con drones rusos impactó un autobús que transportaba mineros en la ciudad ucraniana de Dnipró, causando la muerte de al menos 12 personas y dejando varios heridos. El vehículo pertenecía a DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, que calificó el hecho como un ataque terrorista a gran escala contra su infraestructura energética.

El ataque generó un incendio que fue extinguido por los servicios de emergencia. Según la empresa, el autobús trasladaba a los trabajadores tras su jornada laboral en la región minera Ternivska, al este de Dnipró.

Hospital de maternidad también atacado

Horas antes, drones rusos impactaron un hospital de maternidad en Zaporiyia, al sur de Ucrania. Seis personas resultaron heridas y se registró un incendio en el área de recepción de ginecología, que fue controlado por bomberos locales. El jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, confirmó el aumento de heridos tras el ataque.

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, calificó los ataques como “cínicos y selectivos” contra los trabajadores del sector energético. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelenskyy anunció que las próximas negociaciones de paz con Rusia se realizarán los días 4 y 5 de febrero en Abu Dhabi, con el objetivo de alcanzar un final digno del conflicto.

Contexto de la guerra y ofensivas recientes

Durante la semana pasada, Rusia ha atacado infraestructuras energéticas en Odesa, Járkov y la región de Kiev, provocando muertes y heridos. La fuerza aérea ucraniana informó que de 90 drones lanzados por Rusia, 14 impactaron en nueve ubicaciones, incluyendo Dnipró y Jersón.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus fuerzas emplearon aviación operativa-táctica, drones, misiles y artillería para atacar infraestructura de transporte utilizada por Ucrania, mientras derribaban 21 drones ucranianos sin reportar víctimas.

Negociaciones de paz en pausa

Se esperaba que enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieran en Abu Dabi el domingo, pero Zelenskyy anunció el aplazamiento de las conversaciones para la próxima semana. El mandatario aseguró que Ucrania está lista para avanzar hacia acuerdos que acerquen el fin del conflicto.

El ataque a civiles y trabajadores energéticos resalta la persistente tensión y violencia en el este y sur de Ucrania, complicando cualquier avance inmediato en el proceso de paz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T114143_141_7b45c3a42f
Asciende a 45 fallecidos por descarrilamiento de tren en España
aa85d532_4db7_4e5c_a4b0_e34ef4eba08e_dd195ad52f
Hallan sin vida a hombre en su vivienda en Tamaulipas
large_b58b3345_e94c_4cdc_a501_09fecdbe9853_58592c52bc_38002b4b1e
'Abuelita y nieto mueren por monóxido': Fiscalía
publicidad

Últimas Noticias

nfl_francia_sede_a35f7a9525
NFL llevará por primera vez un partido oficial a París en 2026
gustavo_petro_donald_trump_visita_eua_31c826adea
Trump recibirá a Gustavo Petro para disolver desacuerdos
AP_26033014206772_cf2f0a8eca
Trump anuncia acuerdo comercial con India tras llamada con Modi
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
publicidad
×