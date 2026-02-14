Funcionario de Brasil asesina a hijos tras descubrir infidelidad

Un hecho de extrema violencia conmociona a Brasil. El secretario municipal de Gobierno de Itumbiara, Thales Machado, asesinó a sus dos hijos menores y posteriormente se quitó la vida, luego de publicar en redes sociales un mensaje en el que hacía referencia a una supuesta infidelidad de su esposa.

El crimen ocurrió entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de febrero de 2026, en esta localidad del estado de Goiás.

El ataque y las víctimas

De acuerdo con reportes de la Policía Civil, el funcionario de 40 años disparó contra sus hijos, Miguel, de 12 años, y Benício, de 8, dentro del domicilio familiar.

El mayor fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El menor fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Estatal de Itumbiara y permaneció varias horas en estado crítico, pero murió al día siguiente.

Tras el ataque, Machado se suicidó en el lugar. La madre de los menores no se encontraba en la vivienda al momento de los hechos.

Mensaje previo en redes sociales

Horas antes del crimen, el funcionario publicó un extenso mensaje, posteriormente eliminado, en el que expresaba su dolor por la ruptura matrimonial tras 15 años de relación.

En el texto, acusaba a su esposa de haber viajado a São Paulo para encontrarse con otra persona y señalaba que había recibido pruebas de una presunta traición.

En la publicación escribió frases como: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos. Papi los quiere mucho” y “Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo”, palabras que hoy son interpretadas como una despedida anticipada.

Familiares señalaron que la pareja estaba oficialmente separada desde diciembre y que los hijos se encontraban bajo un esquema de custodia compartida.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentó públicamente el crimen y suspendió su agenda para trasladarse a la zona.

“La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, causa profunda consternación y enluta a todo el estado”, expresó en un mensaje dirigido a la comunidad.

El caso ha generado una fuerte conmoción a nivel nacional y ha reavivado el debate sobre violencia intrafamiliar, salud mental y violencia vicaria en contextos de ruptura de pareja.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

