Trump arremete contra Rob Reiner tras su asesinato en Los Ángeles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra el director de cine Rob Reiner, asesinado junto con su esposa en su domicilio de Los Ángeles, al acusarlo de haber mantenido una “obsesión enfermiza” en su contra.

A través de su red social Truth Social, el mandatario lamentó el fallecimiento del cineasta, aunque acompañó su mensaje de duras críticas personales.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele”, escribió.

Acusaciones y señalamientos

Trump atribuyó el crimen a “la ira que provocó en otros” por lo que describió como una “obstinada e incurable aflicción” contra su figura, a la que calificó como un supuesto “Síndrome de Trastorno por Trump”.

Asimismo, afirmó que Reiner era conocido por llevar a la gente “a la locura” debido a su obsesión con el presidente, y sostuvo que esa actitud se intensificó conforme su administración, dijo, superaba “metas y expectativas de grandeza”.

Críticas previas de Reiner

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que Rob Reiner criticara recientemente los intentos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación.

En una entrevista, el cineasta comparó el clima político actual con la era del macartismo, al señalar que “eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento”.

Investigación por homicidio

Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su casa de Los Ángeles.

De acuerdo con versiones preliminares difundidas por la prensa, ambos habrían sido degollados.

La revista People señaló como principal sospechoso al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, mientras que el portal TMZ indicó que el ataque habría sido cometido por un familiar, posiblemente tras una discusión. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos.

Comentarios