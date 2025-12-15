Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_15_T102407_505_c41f5165ef
Internacional

Trump arremete contra Rob Reiner tras su asesinato en Los Ángeles

Trump lanzó duras acusaciones contra el cineasta Rob Reiner, asesinado junto a su esposa, y vinculó el crimen a una supuesta obsesión política en su contra

  • 15
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra el director de cine Rob Reiner, asesinado junto con su esposa en su domicilio de Los Ángeles, al acusarlo de haber mantenido una “obsesión enfermiza” en su contra.

A través de su red social Truth Social, el mandatario lamentó el fallecimiento del cineasta, aunque acompañó su mensaje de duras críticas personales.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele”, escribió.

trump arremete.JPG

Acusaciones y señalamientos

Trump atribuyó el crimen a “la ira que provocó en otros” por lo que describió como una “obstinada e incurable aflicción” contra su figura, a la que calificó como un supuesto “Síndrome de Trastorno por Trump”.

Asimismo, afirmó que Reiner era conocido por llevar a la gente “a la locura” debido a su obsesión con el presidente, y sostuvo que esa actitud se intensificó conforme su administración, dijo, superaba “metas y expectativas de grandeza”.

Críticas previas de Reiner

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que Rob Reiner criticara recientemente los intentos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación.

En una entrevista, el cineasta comparó el clima político actual con la era del macartismo, al señalar que “eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento”.

Investigación por homicidio

Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su casa de Los Ángeles.

De acuerdo con versiones preliminares difundidas por la prensa, ambos habrían sido degollados.

La revista People señaló como principal sospechoso al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, mientras que el portal TMZ indicó que el ataque habría sido cometido por un familiar, posiblemente tras una discusión. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_venezuela_rusia_106de708bc
Trump demanda a la BBC por $10,000 mdd por difamación
escena_guillermo_del_toro_rob_reinier_1ee1777cb4
Guillermo del Toro lamenta muerte de Rob Reiner y su esposa
trump_fentanilo_9bc7594671
Trump declara al fentanilo como 'arma de destrucción masiva'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_12_54_03_AM_91dd81c921
Aumenta shopping en tiendas departamentales y de autoservicio
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_09_13_AM_ca703365c1
Alistan nombramiento de nuevo fiscal anticorrupción
finanzas_sector_inmobiliario_1c4bb7af57
Resiente sector inmobiliario de NL incertidumbre por aranceles
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
publicidad
×