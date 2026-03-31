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Internacional

A más de 56 años de la llegada del hombre a la Luna con Apolo 11

Alrededor de 650 millones de personas lograron sintonizar en sus televisores el momento en que Neil Armstrong pisó el satélite natural más cercano a la Tierra

  • 31
  • Marzo
    2026

El 20 de julio de 1969 los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins hicieron historia al ser los primeros humanos en llegar a la Luna a través del Apolo 11.

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De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), su objetivo principal era completar una meta nacional fijada por el presidente John F. Kennedy el 25 de mayo de 1961, realizar un alunizaje tripulado y regresar a la Tierra.

Aunque esto marcaba un paso importante en la historia, no fue la primera vez que esto se intentaba. Fue en 1956 cuando la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial. Después, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar al espacio.

Ante estos avances, el presidente estadounidense reaccionó al anunciar que Estados Unidos llevaría un hombre a la Luna antes de que terminara la década de los sesentas.

Por este compromiso, los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins se unieron a la misión a bordo del Apolo 11, el cual despegó el 16 de julio de 1969 de Cabo Kennedy.

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Sin embargo, fue hasta el 20 de julio cuando el módulo lunar Eagle descendió en la superficie, lo que permitió a Neil Armstrong ser el primer humano en pisar este satélite.

"Unos 20 minutos más tarde, Aldrin lo siguió. La cámara se colocó entonces sobre un trípode a unos 9 metros del módulo lunar. Media hora después, el presidente Nixon habló por teléfono con los astronautas" detalla la NASA.

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Alrededor de 650 millones de personas lograron sintonizar en sus televisores el momento en que se mencionó "...un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad"

"Armstrong y Aldrin pasaron 21 horas y 36 minutos en la superficie lunar. Tras un periodo de descanso que incluyó siete horas de sueño, el motor de la etapa de ascenso se encendió a las 124 horas y 22 minutos. Se apagó 435 segundos después, cuando el Eagle alcanzó una órbita inicial de 11 por 55 millas sobre la Luna y cuando el Columbia estaba en su 25.ª revolución." detalla el informe.

En la superficie lunar se dejaron medallas conmemorativas con los nombres de los tres astronautas del Apolo 1, quienes perdieron la vida en un incendio en la plataforma de lanzamiento.

Fue hasta el 24 de julio cuando estos hombres regresaron a la tierra y pasaron más de 21 días en cuarentena para evitar la propagación de algún contagio nuclear.

Versiones difundidas desacreditan la expedición 

Con el paso de los años surgieron diversas teorías que cuestionan la veracidad del alunizaje. Entre los argumentos más difundidos están la aparente “movilidad” de la bandera, la ausencia de estrellas en las imágenes y supuestas inconsistencias en las sombras.

Sin embargo, la comunidad científica ha desmentido estas afirmaciones. Las explicaciones técnicas sobre las condiciones de luz, el comportamiento de los materiales en el vacío y las evidencias físicas respaldan la autenticidad de la misión.

Más de cinco décadas después, la llegada del hombre a la Luna sigue siendo un referente del alcance tecnológico y científico de la humanidad. 


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