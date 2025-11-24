Cerrar X
Atropello múltiple deja un muerto y 11 heridos en Japón

Un hombre que conducía un auto robado atropelló a 11 personas en Tokio, causando la muerte de un octogenario y graves heridas a una mujer

Un hombre que conducía un auto robado atropelló a 11 personas en Tokio este lunes.

Una persona murió y una mujer sufrió lesiones graves según medios japoneses. El conductor fue arrestado tras huir del lugar.

La policía no comentó de inmediato.

Kyodo News dijo que se había confirmado la muerte de un hombre octogenario que había sufrido heridas graves. Una mujer de unos 20 años resultó gravemente herida y estaba inconsciente, según Nippon TV.

Otras nueve personas resultaron heridas. Los reportes iniciales de los medios decían que 12 personas fueron atropelladas.

El auto, un vehículo robado, se subió a una acera para peatones, según los reportes.

La policía arrestó a un hombre de 37 años que había huido del lugar, dijo Nippon TV .

En un primer momento no había más detalles disponibles. El lunes era un feriado nacional en Japón.


