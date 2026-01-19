Podcast
choque_san_pedro_c681a600dc
Nuevo León

Choque en San Pedro deja tres lesionadas, uno es una menor

Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron la colisión entre una camioneta Audi Q3 y un automóvil Acura, con un saldo de dos personas lesionadas

  • 19
  • Enero
    2026

Un accidente vial entre dos vehículos se registró la tarde de este lunes en el cruce del arroyo San Agustín y la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Hacienda San Agustín, lo que movilizó a corporaciones de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron la colisión entre una camioneta Audi Q3 y un automóvil Acura, con un saldo de tres personas lesionadas.

Entre los heridos se encuentra una menor de 9 años, copiloto del vehículo Audi, quien presentó contusión en el abdomen y en el lado derecho del rostro.

La menor fue valorada por paramédicos de Protección Civil San Pedro y Cruz Roja, y posteriormente trasladada a un hospital del municipio de Monterrey para su atención médica.

Asimismo, la conductora de la camioneta Audi Q3, identificada como Claudia Martínez Garibay, presentó contusiones en la parte superior y posterior de la caja torácica, quedando en espera de una ambulancia privada para su traslado y mayor valoración.

El conductor del automóvil Acura color gris, con placas SJD-257-B, identificado como Arturo, un menor de edad, resultó sin lesiones.

Elementos de Protección Civil San Pedro realizaron labores de mitigación de riesgos, colocando químico absorbente debido a un derrame de aceite, descartando posteriormente riesgos en el área.


