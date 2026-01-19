Choque en San Pedro deja tres lesionadas, uno es una menor

Un accidente vial entre dos vehículos se registró la tarde de este lunes en el cruce del arroyo San Agustín y la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Hacienda San Agustín, lo que movilizó a corporaciones de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron la colisión entre una camioneta Audi Q3 y un automóvil Acura, con un saldo de tres personas lesionadas.

Entre los heridos se encuentra una menor de 9 años, copiloto del vehículo Audi, quien presentó contusión en el abdomen y en el lado derecho del rostro.

La menor fue valorada por paramédicos de Protección Civil San Pedro y Cruz Roja, y posteriormente trasladada a un hospital del municipio de Monterrey para su atención médica.

Asimismo, la conductora de la camioneta Audi Q3, identificada como Claudia Martínez Garibay, presentó contusiones en la parte superior y posterior de la caja torácica, quedando en espera de una ambulancia privada para su traslado y mayor valoración.

El conductor del automóvil Acura color gris, con placas SJD-257-B, identificado como Arturo, un menor de edad, resultó sin lesiones.

Elementos de Protección Civil San Pedro realizaron labores de mitigación de riesgos, colocando químico absorbente debido a un derrame de aceite, descartando posteriormente riesgos en el área.

