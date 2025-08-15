Aún no hay acuerdo de paz en Ucrania tras reunión Trump-Putin

En un hecho que ha captado la atención internacional, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrán una reunión este viernes en Alaska con el objetivo de impulsar un alto el fuego en Ucrania.

La reunión, celebrada en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage se prolongará por al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin.

"Partimos de que primero habrá una conversación cara a cara. Esta contará con la participación de los asesores. Luego, habrá negociaciones con delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo". "Después, los líderes se tomarán un respiro y luego se reunirán para una rueda de prensa conjunta", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

Después de la cumbre y antes de partir de vuelta a Rusia, Putin realizará una ofrenda floral en el cementerio donde están enterrados once militares, nueve de ellos pilotos y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

Según adelantó el Kremlin, Putin y Trump tratarán durante su cumbre "temas complejos", pero no firmarán ningún documento.

Trump afirmó el jueves que había un 25% de posibilidades de que la cumbre fracasara, pero también planteó la idea de que, si tiene éxito, podría llevar a Zelenskyy a Alaska para una reunión posterior a tres bandas, una posibilidad que el Kremlin no ha aceptado.

También agregó que los líderes europeos no le dicen lo que tiene que hacer pero aseguró que van a estar involucrados en las negociaciones.

"Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participará en el proceso, al igual que (Volodímir) Zelenski", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Trump y Putin ya han compartido apretones de manos en un escenario especial, con un gran cartel que dice “Alaska 2025” flanqueado por aviones de combate estacionados y alfombras rojas. Militares uniformados permanecían firmes cerca. Aviones B-2 y F-22 —aviones militares diseñados para oponerse a Rusia durante la Guerra Fría— sobrevolaban la zona para conmemorar el momento.

Acompañados de sus delegaciones a puerta cerrada

Bajo el lema "Persiguiendo la Paz", Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junto con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

La reunión comenzó sobre las 11:30 horas de Alaska.

.@POTUS begins his meeting with Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/hpR641t8pJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Concluye conversaciones en formato tres a tres

Luego de dos horas y media después de que comenzara la cumbre para negociar una tregua en Ucrania en Anchorage, en el estado de Alaska. Concluyó la primera parte de esta reunión entre Rusia y Estados Unidos.

Está previsto que tras esta reunión de tres a tres, que en un principio iba a ser solo entre los mandatarios, se celebre un almuerzo en el que sigan dialogando con una versión ampliada de las delegaciones antes de que los líderes comparezcan ante los medios en una rueda de prensa conjunta.

🇷🇺🇺🇸 | AHORA - REUNIÓN TRUMP-PUTIN: El Kremlin confirma que la reunión entre Trump y Putin ha terminado.

pic.twitter.com/hataLs5qNm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 15, 2025

Preparan rueda de prensa

En estos momentos, ya instalaron dos podios para los mandatarios y 200 butacas para los periodistas que están esperando oír lo acordado en la reunión.

Las delegaciones de ambos países han ingresado a la sala donde en breves se llevará a cabo la conferencia de prensa; de lado izquierdo de la imágen, están los encargados rusos y a la derecha Estados Unidos.

Inicia conferencia de prensa

Después de la espera de 30 minutos, entran ambos mandatarios a sus respectivos podios, donde Vladimir Putin inicia la conferencia diciendo que la reunion se llevo a cabo un diálogo con respeto y declaró que al ver a Donald Trump estaba muy contento de verlo con salud.

"Era de esperarse que dejaramos la confrontación de un lado para contar con este diálogo", dijo Putin.

"Esperemos que en Ucrania perciban adecuadamente estos acuerdos y que dejen de intentar socavar este acuerdo de paz", agregó.

Vladímir recuerda el intento de su diálogo con la Administración pasada de Estados Unidos y ahora destaca el trato amistoso que ha tenido con Donald Trump. Y que si él hubiera sido el presidente en ese entonces, la guerra no hubiera iniciado.

El mandatario estadounidense declara que no hay acuerdo completo; procederá hablar con la OTAN y con Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania. Pero, no cierra la puerta a próximas negociaciones con Rusia, aclara que la reunión logró grandes avances.

Voy a realiza varias llamadas a las uniones europeas, para informarles lo que hablamos hoy" "Hoy tenemos una oporunidad para alcanzar la paz", dijo Trump.

Finaliza para agradecer a Rusia por su buena participación en este diálogo y reitera que Putin quiere poner fin a esta guerra donde mueren miles de personas.

Comentarios