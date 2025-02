Avión de Delta se vuelca al aterrizar en aeropuerto de Toronto

Un avión de Delta Airlines se volcó el lunes al llegar al Aeropuerto Pearson de Toronto y terminó sobre el techo, causando heridas a 19 personas, incluidas tres en estado crítico.

El aeropuerto confirmó en X que ocurrió un “incidente” con el vuelo de Delta procedente de Minneapolis, y que todos los pasajeros y la tripulación estaban a salvo. 19 personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, informaron los paramédicos.

Imágenes de video tomado desde el lugar mostraban el avión volcado en la pista, mientras trabajadores de emergencia lo rociaban con agua. El avión estaba algo cubierto de nieve debido a una tormenta invernal que afectó a Toronto.

