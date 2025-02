Ballena se traga a joven en kayak, pero sobrevive

Un joven de 24 años vivió una experiencia extrema en Punta Arenas, Chile, cuando fue engullido por una ballena jorobada mientras practicaba kayak junto a su padre.

El momento, grabado en video, ha dado la vuelta al mundo debido a lo impactante del suceso.

El hecho ocurrió el pasado 8 de febrero en el sector de Bahía El Águila, en el Estrecho de Magallanes. Adrián Simancas, de origen venezolano, remaba tranquilamente en su kayak cuando de repente fue absorbido por el enorme cetáceo.

"Sentí algo que me levantaba y me succionaba al mismo tiempo, como si una ola me golpeara. Cuando volteé, vi algo azul oscuro y blanco que me rozó la cara con una textura babosa. Fue menos de un segundo, pero en ese instante pensé que había muerto", relató Simancas en una entrevista con medios locales.

El padre del joven, que lo acompañaba en otra embarcación, captó el momento exacto en que la ballena emergió y tragó a su hijo, para luego expulsarlo rápidamente.

Afortunadamente, el joven no sufrió heridas y pudo salir ileso del incidente, aunque con una historia increíble para contar.

Por su parte, los expertos explican que este tipo de encuentros son raros, pero pueden suceder cuando las ballenas se alimentan cerca de la superficie. Al abrir sus enormes bocas para capturar peces, pueden succionar objetos cercanos sin intención de tragarlos.

