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Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 general de la Itzulia

Isaac del Toro finalizó en la posición 11 durante la segunda etapa de Itzulia Basque Country, resultado que le permite mantenerse en la pelea dentro del Top 10

  • 07
  • Abril
    2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro finalizó en la posición 11 durante la segunda etapa de la Itzulia Basque Country, resultado que le permite mantenerse en la pelea dentro del Top 10 de la clasificación general.

Tras la jornada, Del Toro se ubica en el octavo lugar de la general, a 2 minutos y 44 segundos del líder, el francés Paul Seixas, quien volvió a dominar la competencia al quedarse con la etapa.

Etapa exigente y ataque mexicano

El recorrido, de más de 160 kilómetros entre Pamplona y las Cuevas de Mendukilo, presentó un perfil montañoso con más de 3 mil metros de desnivel acumulado.

En ese contexto, Del Toro intentó recortar distancias con un ataque a 24 kilómetros de la meta, aunque no logró alcanzar al líder.

También puedes leer: Isaac del Toro termina en el número 13 en la Vuelta al País Vasco

El podio de la etapa lo completaron Mattias Skjelmose en segundo lugar y Primož Roglič en tercero.

Con su victoria, Paul Seixas consolidó su ventaja en la clasificación general, perfilándose como el principal candidato al título tras dos etapas disputadas.

Lo que viene

La tercera etapa se correrá este 8 de abril con un recorrido de 152.8 kilómetros en un circuito en Basauri. Aunque no es considerada decisiva, el trazado presenta cerca de 2,900 metros de desnivel, lo que podría provocar ataques y movimientos importantes en la clasificación.

Leer más: Isaac del Toro se proclama campeón de Tirreno Adriático

Para Isaac del Toro, la jornada será clave si busca acercarse al liderato y mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la competencia.


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