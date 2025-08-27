Cerrar X
inter_abogados_arnold_porter_6d809883f4
Internacional

Brasil contrata abogados de EUA para responder a las sanciones

El estudio Arnold & Porter asesorará a Brasil contra los aranceles, bloqueos y restricciones impuestas por Estados Unidos bajo la administración Trump

  • 27
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Brasil contrató a un bufete de abogados de Estados Unidos para defender sus intereses ante las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, de acuerdo con el Ministerio Público Federal del país.

De acuerdo con el Ministerio, el contrato es con el estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, que tiene a más de mil abogados en sus 16 sedes en diferentes países y acarrea una "larga experiencia" en litigios internacionales relacionados con asuntos regulatorios y comerciales.

El bufete brindará servicios de consultoría y elaboración de dictámenes, así como asesoramiento jurídico en tribunales estadounidenses sobre las medidas arancelarias.

Además de esto, tendrá injerencia para intervenir sobre cualquiera de las medidas punitivas impuestas por Estados Unidos en contra de los intereses de Brasil, o de sus empresas y agentes públicos.

Esto último incluye tarifas, denegaciones de visados, bloqueo de activos y restricciones financieras, de acuerdo a la información oficial.

En el último tiempo, Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones contra Brasil, entre las que se encuentra la imposición de un arancel del 50 % adicional a gran parte de las importaciones del país suramericano.

Este es uno de los porcentajes más altos aplicados por Donald Trump a uno de sus socios comerciales.

Trump argumentó que esta decisión de imponer aranceles al país sudamericano es debido a motivos principalmente políticos, como una supuesta persecución judicial y política al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue procesado por golpismo en la Corte Suprema.

El mandatario estadounidense también revocó el visado de miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, entre ellos el del juez Alexandre de Moraes, que tiene a cargo las causas que involucran al expresidente ultraderechista, en un intento de ejercer presión sobre estos para bloquear el juicio que podría condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados a más de 40 años de prisión.

Pese a esto, la fase final del proceso judicial que involucra al expresidente empezará el próximo 2 de septiembre en la Corte Suprema.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene otros 17 contratos con estudios de abogados en once países con este mismo fin, que suelen ser utilizados en procesos de extradición o en la recuperación de activos retenidos en el exterior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25029026282652_2bc389454b
Brasil instalará centro para procesamiento de deportados de EUA
exfiscal_de_manhattan_representara_a_presunto_asesino_de_ceo_f34be5037c
Exfiscal de Manhattan representará a presunto asesino de CEO
publicidad

Últimas Noticias

Ariana_Grande_anuncia_The_Eternal_Sunshine_Tour_d81e1bbaa7
Ariana Grande anuncia fechas 'The Eternal Sunshine Tour'
Presentan_iniciativa_viernes_muy_mexicano_98f4bf6387
Presentan 'Viernes Muy Mexicano' para negocios familiares
Inician_obras_para_el_Polo_del_Bienestar_en_Huamantla_Tlaxcala_c8a9c4393d
Inician obras para el Polo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×