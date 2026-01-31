Podcast
Internacional

Buscan a seis reos peligrosos tras fuga en prisión de Luisiana

Seis internos con antecedentes violentos escaparon de una cárcel en Luisiana; autoridades advierten que están armados y mantienen un gran operativo de búsqueda

  • 31
  • Enero
    2026

Seis reclusos considerados peligrosos y con antecedentes violentos escaparon la noche del jueves de una prisión en el estado de Luisiana, lo que activó un amplio operativo de búsqueda con la participación de agencias locales, regionales y estatales.

Fuga en centro de detención

La evasión ocurrió a última hora del jueves en el Centro de Detención River Bend, ubicado en East Carroll, un condado situado en el noroeste de Luisiana, informaron autoridades locales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre cómo los internos lograron escapar de las instalaciones penitenciarias.

Cargos graves y juicios pendientes

De acuerdo con el Departamento del Alguacil de East Carroll, varios de los fugitivos estaban a la espera de juicio o enfrentan cargos de alta gravedad.

Entre ellos se encuentra Destin Brogan, de 22 años, quien tiene programado un juicio el próximo 11 de mayo por un cargo de asesinato en segundo grado, relacionado con un tiroteo ocurrido en 2022.

G_8RiUXXAAEZEhG.jpeg

Otro de los evadidos es Trenton Taplin, de 30 años, acusado de asesinato en primer grado e intento de asesinato por un tiroteo registrado en 2020.

Lista de fugitivos

Completan la lista Kolin Looney, de 21 años; Kevin Slaughter, de 25; Koplelon Vicknair, de 20; y Krisean Salinas, de 21 años.

Las autoridades han advertido que los seis reclusos deben ser considerados armados y extremadamente peligrosos.


