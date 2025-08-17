Cerrar X
Gcnk_N7y_Wo_A_Asq_Bu_41b6ca42db
Internacional

Buscan controlar caza de rinocerontes con cuernos radioactivos

Pese a que se les inyectan isótopos nucleares, los niveles de radiación son muy bajos y no representan un riesgo para la salud de los animales

  • 17
  • Agosto
    2025

Cada año se buscan nuevas soluciones para combatir la caza furtiva de diversas especies, particularmente de rinocerontes, una especie al borde de la extinción debido a su explotación para quitarles los cuernos.

Ante esto, el Organismo Internacional de Energía Atómica propusieron un proyecto basado en tecnología nuclear para protegerlos, pues en los últimos 10 años se han asesinado más de 10,000 ejemplares solo en Sudáfrica.

Científicos de la Universidad de Witwatersrand desarrollaron un plan para inyectar isótopos radioactivos en cuernos de rinoceronte, los cuales ayudarían a que, en caso de que algún cazador transporte un cuerno, estos sean detectados por los escáneres de radiación de aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

GcnkN7zXoAA8Qwf.jpg

Además, cada ejemplar cuenta con una firma isotópica perfectamente identificada por las autoridades, con lo cual podrían rastrear el origen de estos para identificar rutas de caza y tráfico ilegal.

Pese a que se les inyectan isótopos nucleares, los niveles de radiación son muy bajos y no representan un riesgo para la salud de los rinocerontes. Incluso en 2024 se hizo un estudio en el que se aplicó esta medida a cinco ejemplares que al ser estudiados, estuvieron perfectamente sanos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_DOS_FOTOS_7cbb18351e
Se desbarranca vehículo RZR en Sierra de Santiago; hay un muerto
Whats_App_Image_2025_08_18_at_12_33_16_AM_1_ae0fcd12d6
Arranca División Ambiental con 15 suspensiones
Whats_App_Image_2025_08_18_at_12_27_19_AM_eee283bd79
Protección Civil NL, referente en brindar ayuda internacional
publicidad

Últimas Noticias

cuba_marines_eua_81118c0364
Cuba denuncia presencia militar de EUA en el Caribe
beatriz_muller_espana_ba87bcd1f2
No me he ido: Beatriz Gutiérrez Müller niega mudanza a España
carlos_rivera_fundacion_3f34f630bc
Lanza Carlos Rivera fundación para impulsar arte y cultura
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×