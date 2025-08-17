Buscan controlar caza de rinocerontes con cuernos radioactivos

Cada año se buscan nuevas soluciones para combatir la caza furtiva de diversas especies, particularmente de rinocerontes, una especie al borde de la extinción debido a su explotación para quitarles los cuernos.

Ante esto, el Organismo Internacional de Energía Atómica propusieron un proyecto basado en tecnología nuclear para protegerlos, pues en los últimos 10 años se han asesinado más de 10,000 ejemplares solo en Sudáfrica.

Científicos de la Universidad de Witwatersrand desarrollaron un plan para inyectar isótopos radioactivos en cuernos de rinoceronte, los cuales ayudarían a que, en caso de que algún cazador transporte un cuerno, estos sean detectados por los escáneres de radiación de aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

Además, cada ejemplar cuenta con una firma isotópica perfectamente identificada por las autoridades, con lo cual podrían rastrear el origen de estos para identificar rutas de caza y tráfico ilegal.

Pese a que se les inyectan isótopos nucleares, los niveles de radiación son muy bajos y no representan un riesgo para la salud de los rinocerontes. Incluso en 2024 se hizo un estudio en el que se aplicó esta medida a cinco ejemplares que al ser estudiados, estuvieron perfectamente sanos.

