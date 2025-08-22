'Campaña fraudulenta': Israel niega hambruna en la ciudad de Gaza

El gobierno israelí acusa a Hamás de "fabricar" los informes de crisis alimentaria, mientras los datos verificables muestran un escenario de emergencia humanitaria sin precedentes.

El Ministerio de Exteriores de Israel negó este jueves que en la Franja de Gaza se esté registrando una hambruna por primera vez en la gobernación de Gaza, una de las zonas más afectadas por el conflicto. La acusación se da a pesar de que un informe reciente, avalado por organismos internacionales, confirma que el 30 % de los hogares en la región ya enfrenta niveles críticos de inseguridad alimentaria.

En un comunicado oficial, Israel rechazó la validez del informe publicado por la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), entidad reconocida globalmente por monitorear el hambre en el mundo, y acusó al grupo palestino Hamás de manipular la información.

“La CIF acaba de publicar un informe fabricado y ‘a medida’ para la campaña fraudulenta de Hamás”, aseguró el Ministerio de Exteriores israelí. “Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones”.

Según Israel, el umbral para definir la hambruna fue modificado “de manera deliberada” por la CIF, al reducirse del 30 % al 15 % el porcentaje de hogares necesarios para declarar una crisis de nivel 5 en el norte de Gaza.

De acuerdo con el informe oficial de la CIF, al 15 de agosto de 2025, el 30 % de los hogares en la gobernación de Gaza ya enfrentan condiciones de hambruna catastrófica (Fase 5), el nivel más alto de inseguridad alimentaria, y se proyecta que esta cifra aumente hasta el 35 % antes del 15 de septiembre.

La situación se agrava también en otras regiones. En las gobernaciones de Deir al Balah (centro) y Jan Yunis (sur), se estima que el 25 % y el 20 % de los hogares, respectivamente, han alcanzado ya este nivel crítico de hambre, lo que podría llevar a declarar oficialmente una hambruna también en estas zonas en las próximas semanas.

Pese a los datos, Israel insiste en deslegitimar los hallazgos:

“La ley de la oferta y la demanda no miente; el CIF sí. Todas las predicciones de la CIF sobre Gaza durante la guerra han resultado infundadas y completamente falsas”, señaló el comunicado.

La Fase 5 de la CIF implica que las familias sufren una escasez extrema de alimentos, acompañada por desnutrición severa, muerte, y una incapacidad total para satisfacer necesidades básicas, en lo que se considera una crisis humanitaria de escala masiva.

Comentarios