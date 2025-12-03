Cerrar X
Escena

Casa Blanca arremete contra Sabrina Carpenter

La Casa Blanca atacó a Sabrina Carpenter tras criticar el uso no autorizado de su canción en un video sobre deportaciones difundido por el gobierno de Trump

  • 03
  • Diciembre
    2025

La Casa Blanca desató polémica al responder a Sabrina Carpenter, luego de que la cantante repudiara el uso no autorizado de su canción “Juno” en un video oficial que promovía redadas de deportación realizadas por el ICE.

La portavoz Abigail Jackson contraatacó con un mensaje duro: “No nos disculparemos por deportar a peligrosos asesinos ilegales, violadores y pedófilos… Cualquiera que defienda a estos monstruos debe ser estúpido, ¿o es que es lento?”.

El 1 de diciembre, la administración Trump difundió un clip de 21 segundos en X, donde mostraba protestas y arrestos de migrantes acompañados de un fragmento de “Juno”, usado de forma irónica y con emojis burlones.

El uso generó críticas inmediatas por vincular música pop con operativos migratorios.

Sabrina Carpenter rechaza uso de su música para video del ICE

Al día siguiente, la artista respondió directamente: “Este video es malvado y repugnante. No me involucren nunca a mí ni a mi música en su agenda inhumana”.

La cantante rechazó cualquier asociación con políticas de deportación y su mensaje obtuvo millones de reacciones.

La declaración intensificó el choque público entre el gobierno y la artista.


