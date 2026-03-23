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Internacional

Choque entre avión y camión en aeropuerto de NY deja dos muertos

Un avión de Air Canada se estrelló contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, durante la noche del domingo

  • 23
  • Marzo
    2026

Dos personas murieron y al menos dos resultaron heridas la noche del domingo tras la colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York, según publica la CNN a partir de una fuente policial.

Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, y los dos heridos se encontraban en el coche de bomberos.

El accidente se produjo alrededor de las 23:40 hora local, cuando un vuelo de Jazz Aviation que operaba un vuelo de Air Canada impactó contra un vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto, según señalan fuentes aeroportuarias.

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de investigación.

La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en LaGuardia tras el suceso y está previsto que permanezca cerrado hasta la tarde del lunes.

Jazz Aviation confirmó en un comunicado emitido a primera hora del lunes el incidente relacionado con el vuelo 8646 de Air Canada procedente de Montreal.

La aeronave, un CRJ-900, transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, según una lista preliminar, informó la aerolínea.

Según la web, Flightradar24 -un servicio global de rastreo de vuelos en tiempo real-, el avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora, momentos antes del impacto. Las imágenes de la colisión muestran graves daños en la parte frontal del avión.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo investigador al lugar.


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