Internacional

Compradores aprovechan el Black Friday, pese a incertidumbre

Aun con las tensiones económicas de este año en Estados Unidos, los compradores priorizaron mantener sus tradiciones de gastar en esta época

  • Noviembre
    2025

A pesar de un panorama económico marcado por una débil contratación, el aumento de precios (especialmente de la carne) y despidos generalizados, los consumidores acudieron en masa a las tiendas durante el Black Friday, iniciando tradicionalmente la temporada de compras navideñas.

Este fenómeno sugiere que los compradores están dispuestos a gastar en festividades, priorizando la celebración sobre las preocupaciones financieras inmediatas.

Fuerte Asistencia en Tiendas Físicas

Centros comerciales clave en Estados Unidos reportaron un fuerte tráfico. El Mall of America en Minnesota y el Westfield Garden State Plaza en Nueva Jersey esperaban que el Black Friday fuera, una vez más, su día más concurrido del año.

El Mall of America registró uno de sus "mejores Black Fridays de la historia," con una fila formándose desde la tarde anterior y 14,000 visitantes ingresando en la primera hora.

En el Lakeside Shopping Center cerca de Nueva Orleans, la experiencia de compra incluyó champán gratuito para los clientes que gastaron al menos $50, una tradición que algunos compradores, como Lacie Lemoine y su abuela, Sandra Lemoine, vincularon con el espíritu de la ciudad. A pesar de reconocer que la economía está mal y sus presupuestos se reducen, la abuela Lemoine afirmó: "aún así, tenemos que celebrar".

El Comprador Exigente y la Prioridad Festiva

Ejecutivos minoristas han notado que los clientes se han vuelto más exigentes, enfocándose intensamente en las ofertas, pero manteniéndose dispuestos a gastar en ocasiones importantes. Matthew Shay, CEO de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), explica que los consumidores tienden a aislar las festividades de las preocupaciones externas, viéndolas como oportunidades para celebrar.

"La gente ahorra para ello. Lo planifican. Lo priorizan", afirmó. Esta mentalidad fue ejemplificada por una residente de Luisiana, Denise Thevenot, quien admitió que gastaría lo mismo que siempre, diciendo: "Nos preocuparemos por eso mañana, ¿verdad?".

Marshal Cohen, de la firma de investigación Circana, notó un fuerte tráfico en centros comerciales de Long Island y Nueva Jersey, aunque señaló que "se ha ido el Black Friday tal como lo conocemos," ya que el sentido de urgencia tradicional ha disminuido.

Aun así, Target, por ejemplo, atrajo a primeros compradores con bolsas de regalo gratuitas, con un promedio de 150 clientes en fila antes de la apertura.

En la tienda insignia de Macy’s en Herald Square, Nueva York, se ofrecieron grandes descuentos. Nicholas Menasche, un pasante de banco de 19 años, planeaba gastar $1,200, similar al año pasado, calificando la apertura temprana como una "gran tradición."

El Westfield Garden State Plaza permitió la entrada temprana (aunque las tiendas abrieron más tarde) y notó que la mayoría de los madrugadores eran de la Generación Z, pero los clientes mayores llegaron después, y en general, "la gente está comprando" con bolsas de compras en mano.

El Auge del Comercio Electrónico

Si bien el Black Friday sigue siendo un gran evento en tiendas, el crecimiento de las compras en línea ha erosionado su singularidad. Las ventas en línea ahora representan más del 30% del total de la temporada navideña, frente al 15% en 2012, según la NRF.

El crecimiento del comercio electrónico ha sido notable:

Del 1 al 23 de noviembre, los consumidores estadounidenses gastaron $79.7 mil millones en línea, un 7.5% más que el año anterior.

En el Día de Acción de Gracias, gastaron $6.4 mil millones en línea, un aumento del 5.3% interanual.

Michelle Meyer, economista jefe de Mastercard, concluyó antes del evento que, a pesar de que "los consumidores se sienten nerviosos," esto no está "cambiando la forma en que se presentan para esta temporada."


