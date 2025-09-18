Cerrar X
Internacional

Concluye audiencia de Caro Quintero; aún no hay acuerdo con EUA

Este jueves se realizó una audiencia de revisión del caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero ante un tribunal de Brooklyn, sin alcanzar algún acuerdo

  • 18
  • Septiembre
    2025

Este jueves se realizó una audiencia de revisión del caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero ante un tribunal de Brooklyn, donde se confirmó que las partes aún no alcanzan un acuerdo que evite que el exlíder del Cártel de Guadalajara enfrente un juicio en Estados Unidos.

Durante la sesión, presidida por el juez Frederic Block, la fiscalía informó que no buscará la pena de muerte contra Caro Quintero, acusado de narcotráfico y del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Previo a la audiencia se reveló un documento en el que la fiscalía rechazó la petición de la defensa para levantar las medidas administrativas especiales que mantienen aislado al capo.

Dicho escrito señala que, desde su extradición, solo ha podido comunicarse telefónicamente con su hermana y su hija, además de que enfrenta problemas de salud reservados bajo orden judicial.

La defensa denunció que su cliente permanece “confinado en una celda pequeña y sin ventanas”, aislado 23 horas al día. Sin embargo, la fiscalía sostiene que las restricciones deben mantenerse debido al historial de violencia y poder criminal de Caro Quintero.

En la audiencia, que duró menos de media hora, se confirmó también que, aunque el fiscal general retiró la pena capital como opción, de no alcanzarse un acuerdo, Caro Quintero tendría que ir a juicio, lo que lo convertiría en el proceso judicial más relevante después del de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La próxima audiencia de seguimiento quedó programada para el 19 de marzo de 2026, aunque antes, el 16 de octubre, se celebrará otra sesión en la que participará el Buró Federal de Prisiones para revisar las condiciones de alta seguridad a las que está sometido el acusado.

 


