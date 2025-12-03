Cerrar X
hotel_sanpedro_persecucion_policial_448c1e1ecc
Nuevo León

Surge movilización policiaca en hotel en San Pedro Garza García

En el municipio de San Pedro se suscitó un amplio operativo en los alrededores de un hotel con elementos de seguridad de la ciudad

  • 03
  • Diciembre
    2025

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles en un hotel del municipio de San Pedro Garza García, donde personal federal llevó a cabo acciones relacionadas con una investigación en curso. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron al hotel Novotel, ubicado en avenida Lázaro Cárdenas y Dr. Atl 3000, en la zona de Valle Oriente, donde se apostaron por varios minutos mientras recababan información y tomaban fotografías del lugar. 

De acuerdo con información preliminar, la Policía Federal Ministerial habría cumplimentado una orden de aprehensión en contra de una mujer, presuntamente relacionada con un fraude cometido en el estado de Durango. 

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la identidad de la detenida ni las circunstancias del operativo. 

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de San Pedro también acudieron al sitio tras recibir reportes sobre la movilización federal en el inmueble. 

Autoridades no han emitido aún una confirmación oficial sobre el operativo o la situación jurídica de la persona asegurada. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_1_f396992f61
Detienen a conductor tras persecución en San Pedro
G5p_Vn_Tb_WIAAU_Ozt_7069bdf329
Dan prisión preventiva a implicados en desaparición de sacerdote
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T080557_779_9847203a7d
Fuerza Civil como la policía más confiable de México: Escamilla
publicidad

Últimas Noticias

Roba_vivienda_140_agresion_9005eb2e8d
En medio de la tragedia y muerte le roban 140 mil
sismo_montemorelos_e794828467
Se registra sismo de 3.4 grados en Montemorelos
dua_lipa_taqueria_califa_de_leon_CDMX_conciertos_884ab47ef6
Dua Lipa disfruta tacos de bistec en Califa de León en CDMX
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×