Surge movilización policiaca en hotel en San Pedro Garza García

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles en un hotel del municipio de San Pedro Garza García, donde personal federal llevó a cabo acciones relacionadas con una investigación en curso.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron al hotel Novotel, ubicado en avenida Lázaro Cárdenas y Dr. Atl 3000, en la zona de Valle Oriente, donde se apostaron por varios minutos mientras recababan información y tomaban fotografías del lugar.

De acuerdo con información preliminar, la Policía Federal Ministerial habría cumplimentado una orden de aprehensión en contra de una mujer, presuntamente relacionada con un fraude cometido en el estado de Durango.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la identidad de la detenida ni las circunstancias del operativo.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de San Pedro también acudieron al sitio tras recibir reportes sobre la movilización federal en el inmueble.

Autoridades no han emitido aún una confirmación oficial sobre el operativo o la situación jurídica de la persona asegurada.

