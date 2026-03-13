Confirma EUA cuatro muertos tras caída de avión militar en Irak

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes la muerte de cuatro tripulantes de un avión cisterna militar que se estrelló en el oeste de Irak, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a los otros dos integrantes de la aeronave.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el accidente ocurrió la tarde del 12 de marzo, cuando un avión cisterna KC-135 Stratotanker cayó durante una operación en territorio iraquí.

“Cuatro de los seis tripulantes a bordo han fallecido, mientras continúan las labores de rescate”, informó el mando militar estadounidense en un comunicado.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Investigaciones en curso sobre la causa del accidente

Las autoridades militares estadounidenses señalaron que ya se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

El Centcom subrayó que, hasta el momento, no existen indicios de que el accidente haya sido provocado por fuego enemigo o por fuego amigo.

“La caída del avión no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo”, indicó el comando militar al confirmar el inicio de las investigaciones.

Milicia proiraní afirma haber derribado la aeronave

Pese a la versión oficial de Washington, una organización armada que opera en Irak aseguró que el avión fue atacado.

La milicia Resistencia Islámica en Irak, vinculada a grupos cercanos a Irán, afirmó haber derribado la aeronave utilizando sistemas de defensa aérea.

Según su versión, el impacto habría provocado que el avión se precipitara a tierra.

El grupo también aseguró que otra aeronave estadounidense fue atacada en la misma zona, lo que obligó a su tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto controlado por fuerzas aliadas.

Irán respalda la versión del ataque

Autoridades iraníes también sostuvieron que la aeronave fue alcanzada por un misil lanzado por grupos armados iraquíes.

Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya declaró a medios estatales que el avión estadounidense fue impactado en el oeste de Irak mientras realizaba operaciones militares.

Además, la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que en el ataque murieron los seis tripulantes del aparato, afirmación que no coincide con la información confirmada por Estados Unidos.

Cabe señalar que la llamada Resistencia Islámica en Irak agrupa a varias milicias vinculadas a las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición creada en 2014 para combatir al grupo yihadista Estado Islámico.

Desde 2016, estas fuerzas forman parte oficialmente de las estructuras de seguridad del Estado iraquí, aunque varias de sus facciones mantienen estrechos vínculos con Irán.

Washington ha acusado a algunas de estas milicias de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, motivo por el cual varias han sido designadas por el gobierno estadounidense como organizaciones terroristas.

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