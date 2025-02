Continúa la investigación del accidente aéreo en Washington

Embarcaciones de la policía regresaron al río Potomac este viernes como parte de la recuperación e investigación luego que un choque en el aire entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar matara a 67 personas, el desastre aéreo más mortal de Estados Unidos en casi un cuarto de siglo.

Más de 40 cadáveres han sido recuperados del río al tiempo que continúa el enorme esfuerzo de recuperación, informaron funcionarios policiales a The Associated Press este viernes. Los funcionarios no estaban autorizados para discutir detalles de la investigación y hablaron bajo condición de anonimato.

Los investigadores ya han recuperado la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo del avión de American Airlines que colisionó con un helicóptero del Ejército cuando el avión aterrizaba el miércoles por la noche en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan junto a Washington, D.C. Los funcionarios examinan una serie de factores en lo que la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Jennifer Hommendy, ha llamado un "evento de todos a bordo”.

Todas las personas que viajaban en las dos aeronaves murieron, y las autoridades analizan las maniobras del piloto militar así como del control de tráfico aéreo después que el helicóptero aparentemente voló hacia la trayectoria del jet de American Airlines.

Las investigaciones de accidentes aéreos pueden tomar meses, y los investigadores federales dijeron a los reporteros el jueves que no especularán sobre la causa.

Las autoridades todavía buscan la grabadora de caja negra del helicóptero, indicó el viernes el Secretario de Defensa Pete Hegseth en el canal Fox News.

